Alcalde de Pereira responde a Petro: no hay orden de retirar a los rescatistas
Mauricio Salazar salió al paso de las acusaciones del expresidente, en medio de un nuevo cruce político por el manejo de la emergencia.
El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, salió este domingo a desmentir públicamente el mensaje del expresidente Gustavo Petro, luego de que este lo acusara de retirar a los rescatistas colombianos de las zonas donde todavía se busca a personas con vida bajo los escombros del terremoto.
La polémica se originó horas antes, cuando Petro reaccionó a un balance que había publicado el ministro del Interior, Rodrigo Lara, tras un Puesto de Mando Unificado en Pereira, en el que reportaba cerca de 260 desaparecidos y advertía que aún había personas bajo los escombros.
Petro escribió que el alcalde no podía “desalojar a los rescatistas colombianos” y aseguró que estarían siendo reemplazados por maquinaria israelí que, según él, fue diseñada para remover destrozos de misiles en Gaza. Cerró su mensaje con la frase: “No sea bruto: primero es la vida que los negocios inmobiliarios”. Ese señalamiento ya había generado una respuesta del propio ministro Lara, quien calificó de “vulgaridad” y “vileza” la comparación del expresidente.
Salazar, por su parte, fue tajante en su respuesta: aseguró que no existe ninguna orden desde la Alcaldía para suspender o retirar las labores de búsqueda y rescate, y explicó que esas decisiones no dependen de consideraciones políticas, sino de los equipos técnicos especializados con base en sus protocolos nacionales e internacionales y en la evaluación que hacen sobre el terreno de si aún hay posibilidad de encontrar sobrevivientes.
El mandatario también pidió prudencia frente a la información que circula en medio de la tragedia: “En medio de una tragedia de esta magnitud necesitamos responsabilidad, rigor, prudencia y unión. Este no es momento para especulaciones ni información sin verificar que pueda generar confusión o entorpecer el trabajo de quienes están salvando vidas”, señaló, y cerró con un mensaje directo: “Pereira necesita ayuda, no desinformación”.