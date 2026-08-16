Alcalde de Pereira responde a Petro: no hay orden de retirar a los rescatistas

Mauricio Salazar salió al paso de las acusaciones del expresidente, en medio de un nuevo cruce político por el manejo de la emergencia. Foto: Suministradas/Canva

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, salió este domingo a desmentir públicamente el mensaje del expresidente Gustavo Petro, luego de que este lo acusara de retirar a los rescatistas colombianos de las zonas donde todavía se busca a personas con vida bajo los escombros del terremoto.

La polémica se originó horas antes, cuando Petro reaccionó a un balance que había publicado el ministro del Interior, Rodrigo Lara, tras un Puesto de Mando Unificado en Pereira, en el que reportaba cerca de 260 desaparecidos y advertía que aún había personas bajo los escombros.

Petro escribió que el alcalde no podía “desalojar a los rescatistas colombianos” y aseguró que estarían siendo reemplazados por maquinaria israelí que, según él, fue diseñada para remover destrozos de misiles en Gaza. Cerró su mensaje con la frase: “No sea bruto: primero es la vida que los negocios inmobiliarios”. Ese señalamiento ya había generado una respuesta del propio ministro Lara, quien calificó de “vulgaridad” y “vileza” la comparación del expresidente.

Salazar, por su parte, fue tajante en su respuesta: aseguró que no existe ninguna orden desde la Alcaldía para suspender o retirar las labores de búsqueda y rescate, y explicó que esas decisiones no dependen de consideraciones políticas, sino de los equipos técnicos especializados con base en sus protocolos nacionales e internacionales y en la evaluación que hacen sobre el terreno de si aún hay posibilidad de encontrar sobrevivientes.

El mandatario también pidió prudencia frente a la información que circula en medio de la tragedia: “En medio de una tragedia de esta magnitud necesitamos responsabilidad, rigor, prudencia y unión. Este no es momento para especulaciones ni información sin verificar que pueda generar confusión o entorpecer el trabajo de quienes están salvando vidas”, señaló, y cerró con un mensaje directo: “Pereira necesita ayuda, no desinformación”.