¿Quiere aprender italiano? Curso GRATIS y virtual que ofrece el gobierno de Italia: link de plataforma

El Gobierno de Italia, a través de su plataforma educativa pública, RaiScuola, tiene disponible un curso de italiano para extranjeros, al que puede acceder cualquier persona con acceso a internet de manera gratuita. Se trata de ‘Italiano per stranieri’, un programa que cuenta con cuatro niveles: A1, A2, B1 y B2.

Lea también: Cursos gratuitos de IA y enseñanza digital para docentes colombianos: inscríbase aquí

Curso gratuito de italiano: ¿qué contienen la unidades?

Cada nivel, tiene entre 13 y 17 unidades en la que los estudiantes pueden encontrar documentales, bocetos y clases en video donde se abordan temas como saludos, cómo presentarse, adjetivos, expresar estados de ánimo, opiniones personales, comparaciones, entre otros.

Este curso se imparte de forma completamente virtual, ofreciendo a los estudiantes la máxima flexibilidad. Cada usuario tiene la libertad de decidir el número de lecciones diarias que desea completar, la frecuencia de estudio y el orden en que abordará los contenidos. Esta estructura permite adaptar el aprendizaje de acuerdo con el ritmo de cada persona y asimismo, la disponibilidad de cada uno.

Otras noticias: Cursos gratis: Platzi abre más de 1.900 cupos en Excel, programación, inglés y ChatGPT

Como herramienta adicional para enriquecer la experiencia de aprendizaje, la plataforma incluye un robusto módulo de vocabulario. Este módulo se organiza en 40 categorías distintas, cada una con 60 palabras clave, sumando 2.400 términos. Las categorías cubren un amplio espectro temático, que va desde prendas de vestir y tecnología hasta expresiones de uso común, palabras del nuevo milenio e, incluso, el lenguaje no verbal, proporcionando una inmersión lingüística muy completa.

¿Cómo acceder rápido y fácil al curso de italiano gratuito?

Para comenzar a estudiar, los interesados deben seguir estos pasos:

- Acceder directamente a la página web de RaiScuola en el siguiente link.

- Diríjase al menú principal ubicado en la esquina superior izquierda. Dentro de las opciones, deben seleccionar “Materie/asunto” y buscar la opción “Italiano per stranieri”.

- Al ingresar, encontrarán todo el material didáctico organizado y catalogado claramente por los distintos niveles de competencia (A1, A2, B1, B2).

Temáticas que puede aprender en el curso de italiano

La mayor parte del contenido didáctico de este curso cuenta con la supervisión y validación del Ministerio de Educación de Italia. La plataforma RaiScuola es una iniciativa gubernamental robusta, respaldada por importantes instituciones del país como Rai Cultura, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Universidad e Investigación de Italia. El propósito central de esta colaboración es facilitar el aprendizaje del idioma y fortalecer los lazos culturales con la comunidad global. Además del curso de italiano, la plataforma RaiScuola es un amplio repositorio educativo que ofrece clases y recursos en diversas áreas del conocimiento, incluyendo física, geografía, matemáticas, medicina y salud, ciencia, filosofía, y economía y finanzas, entre otras materias.