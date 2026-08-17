Así es el municipio de Colombia con menos habitantes: Apenas 1.026, según proyecciones del DANE

La crisis de natalidad en el mundo se ha hecho más evidente en los últimos años a través de las cifras públicas que muestran los nacimientos declinando en muchos países y regiones del mundo.

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Colombia no es la excepción a esta tendencia con caídas de natalidad que preocupan a futuro a las autoridades. En ese sentido, de acuerdo con las últimas proyecciones del DANE, uno de los departamentos del país con mayor caída en este índice es Boyacá, con un 7%, que supera el promedio nacional de 6,6 %.

La situación en Boyacá ha llevado a que algunos pueblos de poca extensión y de baja población histórica vean hoy aún más reducida la cantidad de personas que habitan en su territorio, sumando además el envejecimiento a su situación demográfica.

¿Cuál es el municipio con menos habitantes en Colombia?

Con la situación demográfica que vive Boyacá, no es de extrañarse que en los últimos años dos municipios del departamento se disputen cabeza a cabeza cuál tiene la menor cantidad de habitantes.

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Esta es la situación con Sativasur y Busbanzá, dos poblaciones que afirman tener la población más reducida del país, según declaraciones de los alcaldes de ambas localidades.

Sin embargo, con la proyección poblacional que realizó el DANE en 2025, la discusión parece haber quedado zanjada, por lo menos desde las cifras oficiales, dado que la institución proyectó una población de 1.026 personas para Sativasur y 1338 en Busbanzá ese año.

Con estos datos no solo queda Sativasur como el municipio con menos habitantes en el país, sino que también se confirma la reducción constante de la población, puesto que el último censo llevado a cabo en 2018 registró 1.077 habitantes.

¿Dónde queda Sativasur, Boyacá y cómo es?

Sativasur es un municipio ubicado al norte del departamento de Boyacá con una extensión aproximada de 47 kilómetros cuadrados, a 132 km de Tunja, en el territorio conocido como provincia de Valderrama.

Se encuentra a una altitud promedio de 2.400 metros sobre el nivel del mar y limita con los municipios de Sativanorte, Socotá y Chita. Se caracteriza por su topografía montañosa, clima frío y paisajes rurales.

Basa su economía principalmente en la minería artesanal de carbón. El sector agropecuario también tiene presencia, con cultivos de papa, cebolla y frutales en pequeña escala, además de la cría de ganado para autoconsumo.

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