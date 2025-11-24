Atenea abre convocatoria con 3.500 apoyos para estudiar en universidades públicas y el SENA en 2026
La Alcaldía de Bogotá habilitó la nueva convocatoria del programa Jóvenes a la E, que ofrecerá más de 3.500 beneficios económicos y de bienestar para jóvenes admitidos en universidades públicas y el SENA en el primer semestre de 2026.
La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología —Atenea— anunció la apertura de la convocatoria 2025 del programa Jóvenes a la E, una estrategia que busca garantizar el acceso y la permanencia en la educación superior para jóvenes que iniciarán sus estudios en el primer semestre de 2026. La Alcaldía destinó 152 mil millones de pesos para financiar estos apoyos.
Según explicó el director de Atenea, Víctor Saavedra, “esta línea del programa complementa y fortalece la educación pública superior ampliando la oferta educativa en Bogotá. Asimismo, brinda acompañamiento integral, apoyos económicos y servicios que promueven la continuidad académica, incrementando las posibilidades de graduación de miles de jóvenes”.
¿Cuántos cupos hay y para quiénes aplican?
En esta edición, el Distrito ofrecerá:
- 2.600 cupos en instituciones de educación superior pública.
- 940 cupos adicionales en programas técnicos laborales y tecnológicos del SENA.
Los apoyos están dirigidos a jóvenes residentes en Bogotá, de hasta 28 años, egresados de colegios de la ciudad y admitidos para iniciar clases en 2026-1 en:
- Universidad Nacional de Colombia
- Universidad Distrital Francisco José de Caldas
- Universidad Pedagógica Nacional
- Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)
- SENA Regional Distrito Capital
Beneficios para los estudiantes
Quienes resulten seleccionados recibirán apoyos destinados a garantizar su permanencia en las aulas:
- Canastas alimentarias
- Tutorías académicas
- Acompañamiento psicosocial
- Servicios de salud mental
- Orientación vocacional
- Un salario mínimo por semestre como apoyo económico
- Apoyos en especie como transporte en TransMilenio (según disponibilidad de cada institución)
Inversión en instituciones públicas
Además de los beneficios directos a los jóvenes, Atenea financiará acciones en las instituciones educativas públicas aliadas:
- Dotación de equipos de cómputo y herramientas pedagógicas
- Actualización curricular
- Capacitación docente en un segundo idioma
- Intercambios académicos
- Fortalecimiento de ecosistemas científicos en la Universidad Nacional y la Universidad Distrital
Requisitos para aplicar
Para aspirantes a universidades públicas (Nacional, Distrital, Pedagógica y ETITC):
- Tener hasta 28 años y vivir en Bogotá
- Ser estudiante de grado 11 o bachiller egresado de un colegio de la ciudad
- Estar admitido o en proceso de admisión para 2026-1
- No haber sido beneficiario de otros fondos distritales
- Registrarse en la plataforma SICORE
- No ser egresado de un programa universitario profesional
Para aspirantes al SENA:
- Ser residente de Bogotá y tener máximo 28 años
- Estar admitido a un programa técnico o tecnológico para 2026-1
- No estar cursando otro programa durante 2025
¿Cómo inscribirse en SICORE?
- Crear usuario o ingresar con credenciales existentes
- Diligenciar hoja de vida y cargar soportes
- Seleccionar institución y programa admitido
- Confirmar datos y esperar correo de confirmación
Fechas clave de la convocatoria
- Apertura: 24 de noviembre de 2025
- Cierre: 26 de diciembre de 2025
- Resultados: 7 de enero de 2026
- Formalización del beneficio: hasta el 31 de enero
- Inicio de clases: enero/febrero de 2026