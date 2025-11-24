Atenea abre convocatoria con 3.500 apoyos para estudiar en universidades públicas y el SENA en 2026

Logo de Atenea. I Foto: AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA - ATENEA.

La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología —Atenea— anunció la apertura de la convocatoria 2025 del programa Jóvenes a la E, una estrategia que busca garantizar el acceso y la permanencia en la educación superior para jóvenes que iniciarán sus estudios en el primer semestre de 2026. La Alcaldía destinó 152 mil millones de pesos para financiar estos apoyos.

Según explicó el director de Atenea, Víctor Saavedra, “esta línea del programa complementa y fortalece la educación pública superior ampliando la oferta educativa en Bogotá. Asimismo, brinda acompañamiento integral, apoyos económicos y servicios que promueven la continuidad académica, incrementando las posibilidades de graduación de miles de jóvenes”.

¿Cuántos cupos hay y para quiénes aplican?

En esta edición, el Distrito ofrecerá:

2.600 cupos en instituciones de educación superior pública.

940 cupos adicionales en programas técnicos laborales y tecnológicos del SENA.

Los apoyos están dirigidos a jóvenes residentes en Bogotá, de hasta 28 años, egresados de colegios de la ciudad y admitidos para iniciar clases en 2026-1 en:

Universidad Nacional de Colombia

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Universidad Pedagógica Nacional

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)

SENA Regional Distrito Capital

Beneficios para los estudiantes

Quienes resulten seleccionados recibirán apoyos destinados a garantizar su permanencia en las aulas:

Canastas alimentarias

Tutorías académicas

Acompañamiento psicosocial

Servicios de salud mental

Orientación vocacional

Un salario mínimo por semestre como apoyo económico

Apoyos en especie como transporte en TransMilenio (según disponibilidad de cada institución)

Inversión en instituciones públicas

Además de los beneficios directos a los jóvenes, Atenea financiará acciones en las instituciones educativas públicas aliadas:

Dotación de equipos de cómputo y herramientas pedagógicas

Actualización curricular

Capacitación docente en un segundo idioma

Intercambios académicos

Fortalecimiento de ecosistemas científicos en la Universidad Nacional y la Universidad Distrital

Requisitos para aplicar

Para aspirantes a universidades públicas (Nacional, Distrital, Pedagógica y ETITC):

Tener hasta 28 años y vivir en Bogotá

Ser estudiante de grado 11 o bachiller egresado de un colegio de la ciudad

Estar admitido o en proceso de admisión para 2026-1

No haber sido beneficiario de otros fondos distritales

Registrarse en la plataforma SICORE

No ser egresado de un programa universitario profesional

Para aspirantes al SENA:

Ser residente de Bogotá y tener máximo 28 años

Estar admitido a un programa técnico o tecnológico para 2026-1

No estar cursando otro programa durante 2025

¿Cómo inscribirse en SICORE?

Crear usuario o ingresar con credenciales existentes

Diligenciar hoja de vida y cargar soportes

Seleccionar institución y programa admitido

Confirmar datos y esperar correo de confirmación

Fechas clave de la convocatoria