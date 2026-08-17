Falleció a los 36 años la actriz Hayden Panettiere, conocida por series como “Héroes” y “Nashville”

La actriz Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en las series de televisión “Heroes” y “Nashville”, falleció a los 36 años, informan medios estadounidenses.

Su padre fue quien confirmó la muerte de la actriz en un comunicado enviado a ABC News.

“Es con profunda tristeza que compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que llevó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”, dijo el padre de la actriz.

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El progenitor pidió que, por el momento, se conceda privacidad a su familia mientras “procesan esta pérdida inimaginable”.

Por el momento, no se han dado a conocer los motivos de su fallecimiento, pero el medio TMZ afirmó que había una “investigación abierta” sobre la causa.

Nacida en 1989, Panettiere se convirtió en una estrella infantil y posteriormente tuvo numerosos papeles en cine y en televisión.