Horóscopo del profesor Salomón HOY 19 de junio de 2026: Escorpio y Acuario, busquen la armonía

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este viernes 19 de junio de 2026, en donde signos como Virgo, Escorpio y Acuario destacan por sus llamados a hacer un balance de sus asuntos personales y metas para el futuro.

El 19 (1+9=10) destaca por ser el número de la perfección. Los que nacen bajo este número son considerados personas correctas, que no les gustan las cosas a medias tintas, sino que son sinceras y capaces para lograr las metas que se proponen en su vida. Su número es el 3350.

A los cumpleañeros el profesor Salomón les recomienda enciender una vela verde y rezar así “sabiduría, riqueza y abundancia llegan en este nuevo año que comienza”.

Recomendaciones del día

Para hoy, el color es el café (chocolate, tierra).

El número, 7028.

La fruta para comer: guanábana.

Actualmente, está desarrollándose la luna nueva, que habla de nuevos comienzos y nuevas oportunidades que se presentarán para todos.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Hay un llamado del tarot a que concilie las cosas con sus cercanos. Si tiene males entendidos con la familia o ha pasado poco tiempo con ella, es necesaria una mayor integración para armonizar sus asuntos personales. Añadido a esto, se augura que hay cosas nuevas con la decoración en la casa. O va a comprar un mueble, un electrodoméstico, cortinas o incluso arreglos que le vendrán bien para su vida diaria.

Número: 7523

Tauro

¡Buenas noticias para el cierre de semana! Todo lo relacionado con la parte económica tendrá una solución y un equilibrio maravilloso. Añadido a eso, habrá proyectos pendientes que va a llevar a cabo con facilidad. Eso sí, tendrá que ponerse las manos a la obra durante este fin de semana. Aproveche la bendición.

Número: 2478

Géminis

El próximo lunes se presentará una proyección nueva para que se resuelvan con mayor facilidad todos esos proyectos que tiene en mente. Añadido a eso, algunas personas de este signo pronto van a estar negociando un vehículo, un carro o están haciendo algo relacionado, y sepan que habrá gran éxito en esta acometida. Incluso, sépanlo desde ya, también hay una bendición para los juegos de azar, por lo que esta casa zodiacal está en pleno apogeo.

Número: 9990

Cáncer

Esta época será un reinicio para las dinámicas de esta casa zodiacal. Debido a esto, es necesario que deje atrás todo lo negativo y haga un ritual de limpieza para renovar sus energías, pues recuerde este signo suele ser envidiado por los demás. Vienen cosas importantes, viene trabajo, negocios, inversiones y ganancias, por lo que se recomienda que pueda centrar su mente en su propio trabajo.

Número: 8165

Leo

Leo, no lo dude, es hora de afrontar las cosas con valor. Ese proyecto, relación o iniciativa tiene que iniciar por sus propias manos. Las personas que triunfan son las que no tienen miedo y eso es lo que necesita para lograr el triunfo y la bendición. Deje atrás rencores e inseguridades y permítase vivir el riesgo.

Número: 1599

Virgo

¡OJO! Todo lo que tenga que ver con la parte emocional debe armonizarse. Eso significa que debe buscar un equilibrio entre sus relaciones personales y sus proyectos o actividad laboral. A fin de cuentas, el amor es lo que hace que las cosas sean llevaderas durante la vida. Por otro lado, algunos virginianos tendrán una salida fuera del país o fuera de la ciudad, pero hay un viaje. Aprovechen al máximo porque siempre significa una gran energía.

Número: 2078

Libra

La rueda de la fortuna está girando a favor de este signo, lo que significa que todo lo que tenga que ver con su economía (estabilidad, inversiones y pago de deudas) tendrá avances significativos. Sea muy perspicaz de las oportunidades que se presenten.

Número: 1459

Escorpio

No se desespere, las cosas ya se están arreglando y pronto hallará solución a las inquietudes que le asoman. Escorpión, haga un balance de cómo están las cosas hasta este momento en el año ¿Ha logrado sus metas? ¿Quiere cambiar las cosas? ¿Quiere cambiar de entorno? Esto es muy importante para corregir las cosas antes de que termine el año, aún tiene oportunidad.

Número: 0426

Sagitario

Viene un camino nuevo que representará una gran oportunidad de crecimiento. Relacionado o no, los arcanos hablan de unos papeles, trámites, documentos a nivel judicial que van a salir a su favor, por lo que es prioritario que esté pendiente de todo aviso relacionado.

Número: 2350

Capricornio

Hay buenas noticias en todo lo que tenga que ver con la parte laboral, pues van a irse solucionando las cosas referentes a esta materia durante el transcurso de la próxima semana. Añadido a eso, quienes han estado buscando algo de una casa, una vivienda, sepan que les va a llegar algo muy interesante y una muy buena oportunidad.

Número: 8920

Acuario

El tarot habla de resultados, pero necesita seguir trabajando. Usted ha sido capaz de mover el destino a su favor, y pronto verá grandes recompensas y bendiciones, pero no puede rendirse o entregarse a la pereza. Relacionado o no a este augurio, mire cómo está el amor ¿Qué debe mejorar o cambiar? ¿Debe perdonar? si puede mejorar la relación con alguien de su círculo, ojalá le invierta el esfuerzo debido.

Número: 4835

Piscis

Siga adelante con sus proyectos. Esta casa zodiacal destaca por su gran ambición, lo que hace que sus integrantes tengan muchos proyectos que servirán mucho para las oportunidades que pronto se presentarán. Por otro lado, quienes quieran viajar, sepan que se les va a presentar una excelente oportunidad y el dinero llega en cantidad más que suficiente para cubrirlo.

Número: 2350

Escuche Caracol Radio EN VIVO: