¿Es trabajador independiente en Colombia? Así debe pagar la seguridad social: paso a paso

En Colombia toda persona tiene derecho a acceder al Sistema de Seguridad Social que, según el Departamento Nacional de Planeación “reúne de manera coordinada un conjunto de entidades, normas y procedimientos a los cuales pueden tener acceso los ciudadanos y la comunidad con el fin principal de garantizar una calidad de vida que esté acorde con la dignidad humana”.

Este conjunto mencionado son nada más y nada menos que la salud, la pensión, la ARL, entre otras cosas.

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Ahora, cuando una persona es empleada, este tipo de “pago” lo hace la empresa empleadora que se encarga de descontar de nómina los aportes del trabajador a salud, pensión, entre otros.

Sin embargo, cuando no se es empleado y, por el contrario, se es independiente, es el mismo trabajador el que debe pagar sus aportes a la seguridad social.

En Caracol Radio le contamos el paso a paso para hacerlo. Tome nota.

Así debe pagar la seguridad social cuando se es trabajador independiente

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social explica que para pagar la seguridad social usted debe, inicialmente, estar afiliado a una EPS y a un fondo de pensión, además de a una caja de compensación y la ARL, pero esto es opcional.

Ahora, una vez ya afiliado, usted deberá hacer sus pagos o aportes a cualquiera de los operadores de información autorizados para recibir pagos liquidados por medio de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

Lo anterior teniendo en cuenta si usted es un trabajador independiente con ingresos iguales o superiores a un salario mínimo.

Estos son los operadores de información autorizados

Los más conocidos son Aportes en Línea y Mi Planilla; sin embargo, hay más.

SOI

Asopagos

Fedecajas

Simple

Enlace Operativo

Estos pagos, cabe resaltar, se pueden hacer por medio de la página web de cada entidad.

¿Cómo calcular sus aportes aportes? Este es el monto que se debe pagar

Pues bien, en este punto se debe explicar que se paga un determinado porcentaje que es diferente en el caso de la salud, la pensión, etc.

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Así, el aporte es un porcentaje sobre el 40% del salario que usted, como trabajador independiente, recibe.

Entonces, en el caso de la salud, se paga un 12.5% sobre el 40% de su salario.

En el caso de la pensión se paga un 16% sobre el 40% de su salario.

El monto de la ARL es voluntario.

De esta manera la fórmula base es la siguiente: “Sume sus ingresos mensuales, reste los costos asociados a su actividad, y multiplique ese resultado por el 40%”. Ese valor es su Ingreso Base de Cotización (IBC) y sobre este mismo aplican los porcentajes ya mencionados.

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