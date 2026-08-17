Cuál es la diferencia entre el anón, la chirimoya y la guanábana: Frutas colombianas muy similares

Colombia es uno de los países más biodiversos que hay en la Tierra, de hecho, esta nación es “el segundo país en diversidad de especies de plantas y el primero en diversidad de especies de aves en el mundo”, según explica la Universidad de Antioquia en su página web.

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Ahora, el hecho de que haya una biodiversidad considerable de plantas hace, entre otras cosas, que también la haya en materia frutal.

Pero ojo, en nuestra nación también es muy común que, teniendo en cuenta la variedad étnica, lingüística y cultural, a muchas frutas, e incluso animales, se les llama de formas diferentes.

Es un caso, similar, pero no estricto, el de el anón, la chirimoya y la guanábana, frutas muy clásicas en el país.

En Caracol Radio le explicamos.

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Esta es la diferencia entre el anón, la chirimoya y la guanábana

Lo primero que se debe explicar es que, realmente, estas tres frutas no son una misma. ¿Por qué decimos, entonces, que es un caso similar, pero no estricto a cuando a una fruta se le llama de forma diferente en lugares distintos? Pues bien, porque aunque no son iguales, sí pertenecen a la misma familia, es decir, son primas.

Perteneces a una misma familia botánica llamada Annonaceae.

La chirimoya, desde su lado, es una fruta originaria de los Andes colombianos, peruanos y ecuatorianos. Su sabor es dulce y tiene, además, una textura suave. Ahora, se diferencia de la guanábana porque esta es con considerablemente más pequeña y liviana que la segunda.

es una fruta originaria de los Andes colombianos, peruanos y ecuatorianos. Su sabor es dulce y tiene, además, una textura suave. Ahora, se diferencia de la guanábana porque esta es con considerablemente más pequeña y liviana que la segunda. Por su parte, el anón cuenta con un sabor muy dulce, tiene una cáscara escamosa y, como dato curioso, el anón es una fruta tan relevante en el país que, incluso, aparece ilustrada en el billete de 20.000 pesos.

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La guanábana, finalmente, es mucho más grande que las dos anteriores y, además, su propia piel también es diferente, en las anteriores su cáscara es escamosa, mientras que la de la guanábana está recubierta de espinas. Adicionalmente, su pulpa es mucho más fibrosa que las dos anteriores.

Vea en video algunas de las diferencias:

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