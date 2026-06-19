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19 jun 2026 Actualizado 18:54

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El cantante puertorriqueño Robi Draco Rosa ahora tiene ciudadanía colombiana

El anuncio lo hizo el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.

Draco Rosa. (Photo by Aldara Zarraoa/Getty Images)

Draco Rosa. (Photo by Aldara Zarraoa/Getty Images) / Aldara Zarraoa

Draco Rosa. (Photo by Aldara Zarraoa/Getty Images)
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El cantante puertorriqueño Robie Draco Rosa recibió la ciudadanía colombiana. El artista recibió las credenciales de manos de la canciller Rosa Villavicencio.

Mucha gente del mundo hoy se siente orgullosa si tiene la ciudadanía colombiana, porque es una ciudadanía de la Libertad y la Vida”, expresó el presidente Gustavo Petro al hacer el anuncio en su cuenta de X.

El artista de 56 años nació en Long Island, Estados Unidos, bajo el nombre de Robert Edward Rosa Suárez, y fue criando en Puerto Rico. A comienzos del 2025 Draco Rosa hizo la solicitud formal para recibir la nacionalidad colombiana, para lo cual tuvo que cumplir con una serie de requisitos.

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