El cantante puertorriqueño Robi Draco Rosa ahora tiene ciudadanía colombiana

El cantante puertorriqueño Robie Draco Rosa recibió la ciudadanía colombiana. El artista recibió las credenciales de manos de la canciller Rosa Villavicencio.

“Mucha gente del mundo hoy se siente orgullosa si tiene la ciudadanía colombiana, porque es una ciudadanía de la Libertad y la Vida”, expresó el presidente Gustavo Petro al hacer el anuncio en su cuenta de X.

El artista de 56 años nació en Long Island, Estados Unidos, bajo el nombre de Robert Edward Rosa Suárez, y fue criando en Puerto Rico. A comienzos del 2025 Draco Rosa hizo la solicitud formal para recibir la nacionalidad colombiana, para lo cual tuvo que cumplir con una serie de requisitos.