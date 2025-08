SENA ofrece 10 cursos cortos GRATIS para que su hoja de vida tenga más valor: duración e inscripciones

Desde el Servicio Nacional de Aprendizaje conocido popularmente en el país por sus siglas SENA, los colombianos tiene la oportunidad de acceder a educación sin costo, esto se debe a que como institución tiene como compromiso el desarrollo personal y profesional, gracias a este enfoque, cada persona logra tener un estudio completo para especializarse como técnico o tecnólogo.

Los diferentes programas del SENA le permiten a las personas tener la flexibilidad educativa y el acceso al conocimiento desde cualquier parte del territorio colombiano, esto se debe a que, las clases están disponibles tanto en modalidad presencial como virtual.

No obstante, varios de estos cursos, le permiten a las personas a que su hoja de vida tenga más valor, puesto que, en ocasiones, son estudios que pueden aportar en el sector laboral.

SENA: 10 cursos cortos GRATIS para mejorar la hoja de vida

A continuación encontrará una lista de los 10 cursos cortos que puede realizar en el SENA totalmente gratis.

Administración de Servicios Microsoft 365 y Herramientas de Productividad para las Organizaciones 4.0.

Tiene una duración de 48 horas

Manejo de Herramientas Microsoft Office 2016: Excel

Tiene una duración de 40 horas

Desarrollo de capacidades que permitan enfrentar desafíos en entornos cambiantes

Tiene una duración de 48 horas

Habilidades para enfrentar retos en el nuevo entorno laboral

Tiene una duración de 48 horas

Cátedra virtual de pensamiento empresarial

Tiene una duración de 40 horas

Formilación de proyectos en mi profesión

Tiene una duración de 40 horas

Oportunidades de negocio

Tiene una duración de 40 horas

Habilidades para crear redes y alianzas de valor en el entorno laboral

Tiene una duración de 48 horas

Desarrollo de Habilidades Digitales para la Construcción de Contenido Digital

Tiene una duración de 48 horas

Desarrollo de Habilidades Digitales para la Comunicación y Colaboración en Línea

Tiene una duración de 48 horas

¿Cómo inscribirse a los cursos cortos en el Sena?

Cabe aclarar que, SENA mantiene sus inscripciones abiertas durante el año; sin embargo, usted deberá tener en cuenta la fecha estimada de inicio y cierre para cualquiera de los cursos, debido a que, los cupos están sujetos a la disponibilidad del centro de formación, así como la cantidad de personas inscritas.

Siga este paso a paso para poder inscribirse en los diferentes cursos que le pueden ayudar a que su hoja de vida tenga más valor

Ingrese a la página web de Zajuna SENA zajuna.sena.edu.co

Este paso es fundamental, puesto que, existe gente con malas intenciones que puede llegar a estafar, invitando a inscribirse en otras páginas, incluso solicitando dinero.

En el banner de la parte superior encontrará la opción ‘cursos cortos’.

Deslice el cursor hasta la categoría o programa que le llama la atención y haga clic.

y haga clic. Elija el curso de su preferencia y haga clic en el botón ‘inscribirse aquí’, el cual está referenciado como ‘un pulgar arriba’.

A continuación, le aparecerá otro recuadro, haga clic en ‘continuar inscripción’ y siga los pasos.

Si es el caso de que la plataforma le indique no se encuentra activo el formulario por inconvenientes en la plataforma, complete un formulario de ‘Pre- Inscripción’, de lo contrario comuníquese a los distintos canales de atención de lunes a viernes en el horario de 7:00 a.m a 7:00 p. m y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p. m. En Bogotá al (601 736 60 60) o al resto del país (018000 910270)