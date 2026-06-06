Nueva convocatoria para artistas en Bogotá: conozca cómo inscribirse y la bolsa de premios

Nueva convocatoria para artistas en Bogotá | Alcaldía de Bogotá/ Getty Images

La Alcaldía Mayor de Bogotá, junto al Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y en alianza con la Empresa Metro de Bogotá (EMB) lanzaron la convocatoria ‘premio ARTEMETROBOG 2026 - La vida que circula en la Línea 1 del Metro de Bogotá’.

La convocatoria va hasta el martes 9 de junio de 2026 y va a seleccionar 17 propuestas visuales que serán plasmadas como el rostro de 10 estaciones estratégicas del sistema.

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¿Cuál es el concepto de la convocatoria?

En esta oportunidad, el concepto central de ‘La vida que circula’ plantea una invitación a los artistas para reflexionar sobre el movimiento, la interacción social y la identidad bogotana.

El objetivo de esta convocatoria es que las piezas artísticas que se creen se fusionen con la apropiación social de la Línea 1 de Metro de Bogotá, para resaltar los atributos del espacio donde dirá presente el nuevo medio de transporte de los capitalinos.

Las obras de los participantes tendrán que ser impresas en plafones metálicos microperforados (al 20% o 50%) y deberán ser creadas para el gran formato, con medidas que pueden alcanzar hasta los 37 metros de largo.

Debido a su ubicación en el espacio público de las estaciones, las obras seleccionadas harán parte del proyecto por las dos próximas décadas.

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¿Quiénes pueden participar en la convocatoria?

La convocatoria está dirigida para los artistas que cumplan con los siguientes requerimientos:

Artistas colombianos o extranjeros residentes en Bogotá.

residentes en Bogotá. Deben demostrar una trayectoria mínima de diez (10) años en el campo de las artes plásticas y visuales.

Restricciones de la convocatoria

En esta ocasión, se establecieron unos requerimientos para garantizar la transparencia y equidad de la convocatoria. Persona que cumpla con algunas de estas condiciones no podrá postularse:

Personas naturales o jurídicas que tengan vínculos de parentesco o contractuales directos con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) o la Empresa Metro de Bogotá (EMB) .

. Personas que estén en situaciones de inhabilidad o incompatibilidad legal según la normativa vigente.

Propuestas que ya hayan sido premiadas previamente en otras convocatorias de Idartes con el mismo proyecto.

Integrantes de los comités evaluadores o jurados de la presente edición.

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¿Cómo es la convocatoria?

La bolsa total de los premios, dispuesto por el programa, asciende a los $193′.970.000 y será distribuido de la siguiente manera:

17 Estímulos individuales : cada ganador recibirá $ 11.410.000.

: cada ganador recibirá $ 11.410.000. Ubicación : fachadas de acceso (esquinas nororientales, surorientales, etc.) en estaciones del metro.

: fachadas de acceso (esquinas nororientales, surorientales, etc.) en estaciones del metro. Soporte técnico: imágenes de alta resolución (300 DPI reales) capaces de ser escaladas a formatos monumentales sin pérdida de calidad.

Cronograma

Feche final de la convocatoria: 9 de junio de 2026 hasta las 5:00 p.m.

Publicación de listados habilitados: 18 de junio de 2026.

Lista de ganadores: 29 de julio de 2026.

Fecha máxima para ejecutar las obras: 15 de octubre de 2026.

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Estaciones del metro donde se plasmarán las obras

Para plasmar las obras ganadores se dispondrán de 10 estaciones del metro.

Estación 3: Localidad Kennedy (Sentido Parque Gibraltar).

Localidad Kennedy (Sentido Parque Gibraltar). Estación 5: Localidad Kennedy (Sentido Parque Gibraltar).

Localidad Kennedy (Sentido Parque Gibraltar). Estación 7: Localidad Puente Aranda.

Localidad Puente Aranda. Estación 8: Localidad Puente Aranda (Sentido Parque Gibraltar).

Localidad Puente Aranda (Sentido Parque Gibraltar). Estación 9: Localidad Puente Aranda (Sentido Parque Gibraltar).

Localidad Puente Aranda (Sentido Parque Gibraltar). Estación 10: Localidad Mártires/Antonio Nariño (Sentido Calle 72).

Localidad Mártires/Antonio Nariño (Sentido Calle 72). Estación 11: Localidad Mártires/Santa Fe (Sentido Calle 72).

Localidad Mártires/Santa Fe (Sentido Calle 72). Estación 12: Localidad Mártires/Santa Fe (Sentido Parque Gibraltar).

Localidad Mártires/Santa Fe (Sentido Parque Gibraltar). Estación 14: Localidad Chapinero/ Teusaquillo.

Localidad Chapinero/ Teusaquillo. Estación 16: Localidad Chapinero / Barrios Unidos (Sentido Parque Gibraltar).

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