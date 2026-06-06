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06 jun 2026 Actualizado 02:44

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¿Quiere participar en la Filarmónica de Bogotá? Conozca cómo aplicar en las convocatorias públicas

Compositores, creadores, galerías de arte y medios comunitarios y alternativos pueden postular sus proyectos en esta convocatoria.

Conozca cómo aplicar en las convocatorias públicas de la Orquesta Filarmónica de Bogotá | Orquesta Filarmónica de Bogotá/ Getty Images

Conozca cómo aplicar en las convocatorias públicas de la Orquesta Filarmónica de Bogotá | Orquesta Filarmónica de Bogotá/ Getty Images

Conozca cómo aplicar en las convocatorias públicas de la Orquesta Filarmónica de Bogotá | Orquesta Filarmónica de Bogotá/ Getty Images
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Bogotá le sigue apostando a la creación artística en la ciudad. En esta oportunidad, se anunciaron las convocatorias públicas de la Filarmónica de Bogotá que está dirigidas a compositores, creadores, galerías de arte y medios comunitarios y alternativos interesados en acceder a estímulos para el desarrollo de proyectos artísticos y de circulación cultural en la capital del país.

Esta es una apuesta de la ciudad para fortalecer la creación, la circulación y la divulgación cultural en Bogotá. Esta convocatoria permite que artistas, creadores, espacios culturales y medios de comunicación puedan acceder a recursos públicos para desarrollar iniciativas que enriquecen la cultura de la capital.

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¿Cuáles son las convocatorias de la Orquesta Filarmónica de Bogotá?

En esta ocasión, la Orquesta Filarmónica de Bogotá tiene cuatro vacantes públicas y con fecha de cierre para este mes.

Galerías Sonoras

Esta convocatoria tiene como objetivo fortalecer proyectos expositivos que integren el sonido como elemento central de creación y promoviendo experiencias artísticas que articulen escucha, espacio, memoria, experimentación y relación con los públicos.

Cierre de convocatoria: 9 de junio de 2026.

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Medios de Comunicación Comunitarios y Alternativos

La invitación está enviada para medios comunitarios, alternativos e independientes que estén interesados en desarrollar contenidos y estrategias de divulgación cultural que ayuden a la circulación y apropiación de procesos artísticos y musicales en Bogotá.

Cierra de convocatoria: 17 de junio de 2026.

Premio Filarmónico Mujeres Compositoras

Esta convocatoria tiene como fin reconocer e impulsar la creación de mujeres compositoras colombianas por medio de la producción de nuevas obras para los escenarios de la música académica, sinfónica y vocal.

Cierre de convocatoria: 18 de junio de 2026.

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Premio de Composición para el Coro Filarmónico Juvenil

La invitación es para compositoras y compositores para que presenten obras originales para el coro juvenil, con lo cual ayudan al fortalecimiento del repertorio coral y a los procesos de formación musical.

Cierre de convocatoria: 18 de junio de 2026.

¿Cómo aplicar a las convocatorias?

Aunque cada convocatoria tiene sus requisitos específicos, a continuación conozca los requerimientos generales.

Registrar su perfil: El interesado deberá registrarse en la página oficial de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Residencia: Demostrar su domicilio o desarrollo de su propuesta en la ciudad de Bogotá por medio de certificados o soportes válidos.

Documentación: Adjuntar documento de identificación (cédula, cédula de extranjería, pasaporte, entre otros), soportes de trayectoria y la propuesta técnica o prueba requerida para cada convocatoria.

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Documentos específicos de cada convocatoria

Galerías Sonoras

Para esta convocatoria, la Orquesta Filarmónica de Bogotá entregará un premio de 10 millones de pesos.

  • Documento de identidad.
  • Certificado de residencia o declaración juramentada.
  • Trayectoria (documento técnico).
  • Formato de presentación de propuesta (documento técnico).

Medios de Comunicación Comunitarios y Alternativos

En esta convocatoria, la Orquesta Filarmónica de Bogotá entregará treinta y seis millones de pesos dividido en seis ganadores en el que cada uno recibirá $6.000.000.

  • Documento de identidad.
  • Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica participante.
  • Documento de identidad del representante de la agrupación participante.
  • Documento de identidad de cada uno de los miembros de la agrupación participante.
  • Certificado de residencia en la ciudad de Bogotá de la persona natural participante.
  • Registro Único Nacional de Agentes Culturales del representante de la agrupación.

Documentos técnicos

  • Formato de presentación de propuesta
  • Excel: Cronograma, Presupuesto, Equipo.
  • Formato de presentación de propuesta.
  • Escaleta o guion.
  • Certificación de registro al IDPAC.

Premio Filarmónico Mujeres Compositoras

Para esta convocatoria, la Orquesta Filarmónica de Bogotá entregará un premio 10 millones de pesos.

  • Documento de identidad.
  • Certificado de residencia o declaración juramentada.
  • Registro Único Nacional de Agentes Culturales de la persona natural participante.

Documentos técnicos

  • Documento descriptivo.
  • Partitura o SCORE.
  • Archivo de audio en formato MP3.

Premio de Composición para el Coro Filarmónico Juvenil

En esta convocatoria, la Orquesta Filarmónica de Bogotá desembolsará un premio 10 millones de pesos.

  • Documento de identidad.
  • Certificado de residencia de cada uno de los miembros de la agrupación participante.
  • Registro Único Nacional de Agentes Culturales de la persona natural participante.

Documentos técnicos

  • Documento descriptivo.
  • Partitura o SCORE.
  • Audio.

De igual manera, las personas que requieran orientación o prefieran recibir acompañamiento en su postulación, la Filarmónica de Bogotá tiene habilitada la línea telefónica +57 (601) 288 9988, extensión 4111, y el correo electrónico convocatorias@ofb.gov.co.

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Cristian Contreras

Cristian Contreras

Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...

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