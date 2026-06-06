¿Quiere participar en la Filarmónica de Bogotá? Conozca cómo aplicar en las convocatorias públicas
Compositores, creadores, galerías de arte y medios comunitarios y alternativos pueden postular sus proyectos en esta convocatoria.
Bogotá le sigue apostando a la creación artística en la ciudad. En esta oportunidad, se anunciaron las convocatorias públicas de la Filarmónica de Bogotá que está dirigidas a compositores, creadores, galerías de arte y medios comunitarios y alternativos interesados en acceder a estímulos para el desarrollo de proyectos artísticos y de circulación cultural en la capital del país.
Esta es una apuesta de la ciudad para fortalecer la creación, la circulación y la divulgación cultural en Bogotá. Esta convocatoria permite que artistas, creadores, espacios culturales y medios de comunicación puedan acceder a recursos públicos para desarrollar iniciativas que enriquecen la cultura de la capital.
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¿Cuáles son las convocatorias de la Orquesta Filarmónica de Bogotá?
En esta ocasión, la Orquesta Filarmónica de Bogotá tiene cuatro vacantes públicas y con fecha de cierre para este mes.
Galerías Sonoras
Esta convocatoria tiene como objetivo fortalecer proyectos expositivos que integren el sonido como elemento central de creación y promoviendo experiencias artísticas que articulen escucha, espacio, memoria, experimentación y relación con los públicos.
Cierre de convocatoria: 9 de junio de 2026.
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Medios de Comunicación Comunitarios y Alternativos
La invitación está enviada para medios comunitarios, alternativos e independientes que estén interesados en desarrollar contenidos y estrategias de divulgación cultural que ayuden a la circulación y apropiación de procesos artísticos y musicales en Bogotá.
Cierra de convocatoria: 17 de junio de 2026.
Premio Filarmónico Mujeres Compositoras
Esta convocatoria tiene como fin reconocer e impulsar la creación de mujeres compositoras colombianas por medio de la producción de nuevas obras para los escenarios de la música académica, sinfónica y vocal.
Cierre de convocatoria: 18 de junio de 2026.
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Premio de Composición para el Coro Filarmónico Juvenil
La invitación es para compositoras y compositores para que presenten obras originales para el coro juvenil, con lo cual ayudan al fortalecimiento del repertorio coral y a los procesos de formación musical.
Cierre de convocatoria: 18 de junio de 2026.
¿Cómo aplicar a las convocatorias?
Aunque cada convocatoria tiene sus requisitos específicos, a continuación conozca los requerimientos generales.
Registrar su perfil: El interesado deberá registrarse en la página oficial de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.
Residencia: Demostrar su domicilio o desarrollo de su propuesta en la ciudad de Bogotá por medio de certificados o soportes válidos.
Documentación: Adjuntar documento de identificación (cédula, cédula de extranjería, pasaporte, entre otros), soportes de trayectoria y la propuesta técnica o prueba requerida para cada convocatoria.
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Documentos específicos de cada convocatoria
Galerías Sonoras
Para esta convocatoria, la Orquesta Filarmónica de Bogotá entregará un premio de 10 millones de pesos.
- Documento de identidad.
- Certificado de residencia o declaración juramentada.
- Trayectoria (documento técnico).
- Formato de presentación de propuesta (documento técnico).
Medios de Comunicación Comunitarios y Alternativos
En esta convocatoria, la Orquesta Filarmónica de Bogotá entregará treinta y seis millones de pesos dividido en seis ganadores en el que cada uno recibirá $6.000.000.
- Documento de identidad.
- Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica participante.
- Documento de identidad del representante de la agrupación participante.
- Documento de identidad de cada uno de los miembros de la agrupación participante.
- Certificado de residencia en la ciudad de Bogotá de la persona natural participante.
- Registro Único Nacional de Agentes Culturales del representante de la agrupación.
Documentos técnicos
- Formato de presentación de propuesta
- Excel: Cronograma, Presupuesto, Equipo.
- Formato de presentación de propuesta.
- Escaleta o guion.
- Certificación de registro al IDPAC.
Premio Filarmónico Mujeres Compositoras
Para esta convocatoria, la Orquesta Filarmónica de Bogotá entregará un premio 10 millones de pesos.
- Documento de identidad.
- Certificado de residencia o declaración juramentada.
- Registro Único Nacional de Agentes Culturales de la persona natural participante.
Documentos técnicos
- Documento descriptivo.
- Partitura o SCORE.
- Archivo de audio en formato MP3.
Premio de Composición para el Coro Filarmónico Juvenil
En esta convocatoria, la Orquesta Filarmónica de Bogotá desembolsará un premio 10 millones de pesos.
- Documento de identidad.
- Certificado de residencia de cada uno de los miembros de la agrupación participante.
- Registro Único Nacional de Agentes Culturales de la persona natural participante.
Documentos técnicos
- Documento descriptivo.
- Partitura o SCORE.
- Audio.
De igual manera, las personas que requieran orientación o prefieran recibir acompañamiento en su postulación, la Filarmónica de Bogotá tiene habilitada la línea telefónica +57 (601) 288 9988, extensión 4111, y el correo electrónico convocatorias@ofb.gov.co.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...