¿Quiere participar en la Filarmónica de Bogotá? Conozca cómo aplicar en las convocatorias públicas

Conozca cómo aplicar en las convocatorias públicas de la Orquesta Filarmónica de Bogotá | Orquesta Filarmónica de Bogotá/ Getty Images

Bogotá le sigue apostando a la creación artística en la ciudad. En esta oportunidad, se anunciaron las convocatorias públicas de la Filarmónica de Bogotá que está dirigidas a compositores, creadores, galerías de arte y medios comunitarios y alternativos interesados en acceder a estímulos para el desarrollo de proyectos artísticos y de circulación cultural en la capital del país.

Esta es una apuesta de la ciudad para fortalecer la creación, la circulación y la divulgación cultural en Bogotá. Esta convocatoria permite que artistas, creadores, espacios culturales y medios de comunicación puedan acceder a recursos públicos para desarrollar iniciativas que enriquecen la cultura de la capital.

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¿Cuáles son las convocatorias de la Orquesta Filarmónica de Bogotá?

En esta ocasión, la Orquesta Filarmónica de Bogotá tiene cuatro vacantes públicas y con fecha de cierre para este mes.

Galerías Sonoras

Esta convocatoria tiene como objetivo fortalecer proyectos expositivos que integren el sonido como elemento central de creación y promoviendo experiencias artísticas que articulen escucha, espacio, memoria, experimentación y relación con los públicos.

Cierre de convocatoria: 9 de junio de 2026.

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Medios de Comunicación Comunitarios y Alternativos

La invitación está enviada para medios comunitarios, alternativos e independientes que estén interesados en desarrollar contenidos y estrategias de divulgación cultural que ayuden a la circulación y apropiación de procesos artísticos y musicales en Bogotá.

Cierra de convocatoria: 17 de junio de 2026.

Premio Filarmónico Mujeres Compositoras

Esta convocatoria tiene como fin reconocer e impulsar la creación de mujeres compositoras colombianas por medio de la producción de nuevas obras para los escenarios de la música académica, sinfónica y vocal.

Cierre de convocatoria: 18 de junio de 2026.

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Premio de Composición para el Coro Filarmónico Juvenil

La invitación es para compositoras y compositores para que presenten obras originales para el coro juvenil, con lo cual ayudan al fortalecimiento del repertorio coral y a los procesos de formación musical.

Cierre de convocatoria: 18 de junio de 2026.

¿Cómo aplicar a las convocatorias?

Aunque cada convocatoria tiene sus requisitos específicos, a continuación conozca los requerimientos generales.

Registrar su perfil: El interesado deberá registrarse en la página oficial de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Residencia: Demostrar su domicilio o desarrollo de su propuesta en la ciudad de Bogotá por medio de certificados o soportes válidos.

Documentación: Adjuntar documento de identificación (cédula, cédula de extranjería, pasaporte, entre otros), soportes de trayectoria y la propuesta técnica o prueba requerida para cada convocatoria.

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Documentos específicos de cada convocatoria

Galerías Sonoras

Para esta convocatoria, la Orquesta Filarmónica de Bogotá entregará un premio de 10 millones de pesos.

Documento de identidad.

Certificado de residencia o declaración juramentada.

Trayectoria (documento técnico).

Formato de presentación de propuesta (documento técnico).

Medios de Comunicación Comunitarios y Alternativos

En esta convocatoria, la Orquesta Filarmónica de Bogotá entregará treinta y seis millones de pesos dividido en seis ganadores en el que cada uno recibirá $6.000.000.

Documento de identidad.

Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica participante.

Documento de identidad del representante de la agrupación participante.

Documento de identidad de cada uno de los miembros de la agrupación participante.

Certificado de residencia en la ciudad de Bogotá de la persona natural participante.

Registro Único Nacional de Agentes Culturales del representante de la agrupación.

Documentos técnicos

Formato de presentación de propuesta

Excel: Cronograma, Presupuesto, Equipo.

Formato de presentación de propuesta.

Escaleta o guion.

Certificación de registro al IDPAC.

Premio Filarmónico Mujeres Compositoras

Para esta convocatoria, la Orquesta Filarmónica de Bogotá entregará un premio 10 millones de pesos.

Documento de identidad.

Certificado de residencia o declaración juramentada.

Registro Único Nacional de Agentes Culturales de la persona natural participante.

Documentos técnicos

Documento descriptivo.

Partitura o SCORE.

Archivo de audio en formato MP3.

Premio de Composición para el Coro Filarmónico Juvenil

En esta convocatoria, la Orquesta Filarmónica de Bogotá desembolsará un premio 10 millones de pesos.

Documento de identidad.

Certificado de residencia de cada uno de los miembros de la agrupación participante.

Registro Único Nacional de Agentes Culturales de la persona natural participante.

Documentos técnicos

Documento descriptivo.

Partitura o SCORE.

Audio.

De igual manera, las personas que requieran orientación o prefieran recibir acompañamiento en su postulación, la Filarmónica de Bogotá tiene habilitada la línea telefónica +57 (601) 288 9988, extensión 4111, y el correo electrónico convocatorias@ofb.gov.co.

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