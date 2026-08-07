Bogotá festeja su cumpleaños 488: conozca la agenda de actividades y cómo participar

Descubra la programación de actividades para este mes de agosto. - Fotos: Alcaldía de Bogotá, Instituto Distrital de Turismo y Getty Images

Bogotá se encuentra de celebración tras cumplir 488 años, una ciudad llena de oportunidades que, con la iniciativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá, busca reunir a todas las familias y habitantes en actividades culturales que incluyen planes musicales, gastronómicos, patrimoniales y deportivos.

La ciudadanía le cumple a Bogotá manteniendo la buena cultura ciudadana y las conductas responsables que permiten el desarrollo de la ciudad; de esta manera se dan estos espacios destinados a los habitantes y su recreación sin costo alguno.

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¿Cuáles son las actividades en el marco del cumpleaños de Bogotá?

Estas son algunas de las actividades que se pondrán en marcha durante este mes de agosto y la primera semana de septiembre.

Festival de Verano 2026

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) presenta tradicionalmente este espacio que presenta más de 60 actividades que comenzaron desde el 31 de julio y que irán hasta el 31 de agosto, esto en su edición número 29.

Se contarán con actividades como el festival de cometas que se realizará este sábado 8 de agosto, junto con la ciclovía nocturna del jueves 13 de agosto.

Música para el alma

La Orquesta Filarmónica de Bogotá será protagonista este 8 de agosto en un concierto de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara que se realizará a las 3:00 p. m. en el Auditorio de la Biblioteca Pública Virgilio Barco con entrada libre hasta completar aforo.

También se tendrá otra segunda fecha el 14 de agosto, en el Auditorio Mario Laserna de la Universidad de Los Andes, a las 7:00 p.m.

Adicionalmente, se contará con la participación de la Orquesta Filarmónica de Mujeres y el Colectivo Colombia, liderado por Antonio Arnedo, en donde se interpretarán a manera de experimentación varios ritmos instrumentales académicos con nuevas propuestas musicales colombianas.

Como cierre de esta iniciativa, se contará con la tercera edición de Vallenato Al Parque en el Simón Bolívar este 22 y 23 de agosto, que tendrá a grandes invitados como Otto Serge, Beto Zabaleta, Elder Dayán, Los Diablitos y Ana del Castillo.

Patrimonio para sentirnos orgullosos

El 22 de agosto a las 9:00 a. m. Se presentará el tradicional ‘Desfile de Autos Clásicos y Antiguos’ a cargo del Instituto Distrital de Turismo, donde se reunirán varios asistentes, entre ellos aficionados y coleccionistas de vehículos clásicos y antiguos de varias partes del país.

Se tendrá un recorrido de más de 12 kilómetros por las principales vías de la capital, iniciando desde el parqueadero de Salitre Mágico.

Lea también: Bogotá tendrá Ciclovía Nocturna este jueves 13 de agosto

Una ciudad que también se ve a través de la pantalla

El Festival Bogotá en Cinta, en alianza con la Fundación de Patrimonio Fílmico, proyectará contenidos audiovisuales vinculados con la ciudad los días 6, 15 y 29 de agosto en la Plazoleta de la Universidad del Rosario, contando también con una función el 21 de agosto en la Calle 10 al frente de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA).

El Canal Capital tendrá franjas de contenido destinadas a la ciudad, entre las cuales tendrá un documental sobre la ciclovía capitalina titulado ‘50 años de historias de domingo’; sumado a esto, se transmitirá ‘Rapsodia en Bogotá’, un poema visual catalogado como uno de los más hermosos que se le ha dedicado a la ciudad.

Desfile de comparsas

El próximo 23 de agosto se contará con la 31.ª edición del desfile de comparsas, donde una vez más la carrera séptima se vestirá de colores, música, baile y alegría, donde los colectivos de más de 20 localidades de la ciudad iniciarán un recorrido a partir de las 11:00 a. m. Desde la Plaza Cultural La Santamaría hasta la Plaza de Bolívar.

Una semana para pensar en el bienestar

Finalmente, se tendrá este espacio donde Bogotá se convertirá en un laboratorio en pro del bienestar, que traerá a más de 90 ponentes, talleristas y expertos de Iberoamérica, Europa, EE. UU. y África, con el fin de encontrar una apuesta que une arte, cultura y salud.

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