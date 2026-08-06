Habilitaron el puente de la calle 153 con Autopista Norte en Bogotá: tras tres años de retrasos

Bogotá D.C

Este jueves 6 de agosto, en el día del cumpleaños de Bogotá, el Distrito hizo entrega oficial del puente de la calle 153 con Autopista Norte, que es una obra de valorización que fue cobrada en 2018.

La nueva infraestructura conecta la avenida La Sirena con la Autopista Norte y complementa las intervenciones ya ejecutadas como, la avenida La Sirena entre la Autopista Norte y la avenida Boyacá y el Canal Córdoba, consolidando una conexión continua entre la carrera Séptima y la avenida Boyacá.

“Esta obra demuestra que en Bogotá las obras sí se pueden terminar. Recibimos este proyecto con apenas el 11 % de avance y hoy lo entregamos al servicio de la ciudadanía. Nuestro compromiso es recuperar la confianza de los bogotanos demostrando que los proyectos se concluyen y mejoran la calidad de vida de las personas”, afirmó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Cuando la actual Administración asumió el proyecto en enero de 2024, este presentaba múltiples retrasos técnicos, administrativos, contractuales y operativos.

Para destrabar la obra, el Distrito articuló acciones entre las entidades competentes, resolvió interferencias, aprobó los recursos necesarios, fortaleció el seguimiento técnico e impuso una multa superior a 243 millones de pesos por incumplimientos del contratista, logrando así culminar su ejecución.

“El COVID también hizo que se afectaran las obras en su momento, el tema de acero en el mundo, el contratista tuvo problemas de recursos cuando entramos nosotros. Logramos avanzar en los 77 proyectos que nos entregaron con retrasos”, aseguró el director del IDU, Orlando Molano.

El puente cuenta con 363 metros de longitud, tres carriles para tráfico vehicular, un carril de incorporación y un puente bicipeatonal de cinco metros de ancho, además de 450 metros de ciclorruta, infraestructura que favorecerá diariamente a más de 20.000 peatones y ciclistas.

Por esa intersección circularán cerca de 240.000 vehículos cada día, de los cuales aproximadamente 40.000 utilizarán el nuevo puente.

La capacidad vehicular se triplica y los tiempos de desplazamiento se van a reducir el tiempo de desplazamiento en un 50%.

Además de mejorar la movilidad, el proyecto incorpora un enfoque urbano y ambiental con 329 metros cuadrados de jardinería, 44 árboles, un gimnasio de calistenia de 421 metros cuadrados equipado con 28 máquinas, 16 biciparqueaderos y dos murales de gran formato que suman 1.700 metros cuadrados, inspirados en la biodiversidad colombiana.

Con esta entrega, el Distrito completa el corredor de la calle 153 y corresponde a la octava obra de Valorización culminada de las 19 recibidas por esta Administración y eleva a 26 el número total de obras entregadas.