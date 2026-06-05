El “avión de mayor alcance del mundo” completó su viaje inaugural: puede volar 22 horas seguidas

El “avión de mayor alcance del mundo” completó su viaje inaugural | Airbus/ Getty Images

A lo largo de la historia, las distancias entre países ha sido un impedimento para conocer las diferentes culturas de cada continente, sin embargo, con el paso del tiempo, se ha buscado la forma de acercarlos y que se pueda viajar de un lugar a otro en un mismo trayecto.

El Airbus A350-1000ULR, cuyas siglas corresponden a Ultra Long Range o alcance ultralargo, es el nuevo avión de mayor alcance del mundo y fue creado por Airbus con el objetivo de completar vuelos comerciales directos de ultra larga distancia.

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La aeronave está diseñada para cubrir rutas comerciales de hasta 22 horas seguidas y recorrer más de 18.500 kilómetros (km) sin escalas.

El fabricante europeo Airbus busca marcar un nuevo hito en la aviación de larga distancia con vuelos directos entre Australia, Europa y Estados Unidos.

Con este escenario, el pasado martes 2 de junio, la compañía realizó el primer vuelo de prueba del A350-1000ULS, avión que fue identificado como MSN 707, despegó y aterrizó en Toulouse, Francia, en un recorrido de 3 horas y 43 minutos.

El avión estuvo bajo el mando de un equipo especializado en pruebas de Airbus, que utilizó instrumentos específicos para evaluar su rendimiento y los nuevos sistemas instalados. En la prueba, la aeronave alcanzó una altitud superior a los 12.500 metros, equivalentes a más de 41.000 pies.

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Vuelos directos entre Sídney, Londres y Nueva York

La llegada de la aeronave A350-1000ULR va a permitir que se realicen vuelos sin escalas entre Sídney y Londres o Sídney y Nueva York, trayectos que hoy en día requieren de una o varias escalas intermedias.

Con esta nueva ruta, se podría reducir hasta en cuatro horas el tiempo de viaje total para los pasajeros. En la actualidad, con un poco más de 18 horas de duración, el vuelo comercial más largo en operación es entre Singapur y Nueva York por la ruta Singapore Airlines.

Con esta nueva ruta, la conexión entre Sídney y Londres sería de casi cerca de 18.500 km, distancia que supera cualquier ruta de servicio comercial.

Durante el primer vuelo de prueba, la tripulación verificó el rendimiento general de la aeronave y evaluó la nueva arquitectura del sistema de combustible.

La compañía indicó que estas pruebas forman parte de una campaña de certificación que se extenderá durante dos meses.

Por otra parte, Qantas dio a conocer que trabajó con especialistas para disminuir los efectos del jet lag. Para esto, la compañía añadió esquemas de iluminación específicos y horarios de comidas adaptados para los vuelos de larga duración.

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Más estudios para el avión

Airbus someterá el avión a pruebas a los sistemas de ventilación, control de temperatura y un nuevo sistema de refrigeración para la cocina a bordo.

Estos elementos fueron creados para reducir su peso y mejorar la eficacia durante los vuelos de larga duración. La aeronave hace parte del Proyecto Sunrise, dos amaneceres en un mismo viaje, y es impulsado por la aerolínea australiana Qantas Airways.

El nombre de esta iniciativa se da porque los pasajeros van a tener la posibilidad de ver el amanecer en dos ocasiones durante uno de los vuelos más extensos. Esto se da por la diferencia horaria entre Australia y los otros dos destinos (Londres y Nueva York).

Se espera que la aerolínea reciba la primera unidad en abril de 2027 y Qantas encargó 12 aeronaves más que serán destinadas para operaciones de larga distancia.

De igual manera, con la intención de mejorar la experiencia a bordo del vuelo, la compañía informó que se transportará a solo 238 pasajeros. Además, incluirá una zona de bienestar para estirar las piernas, alimentarse e hidratarse durante el trayecto, y todos los pasajeros tendrán acceso a Wi-Fi.

¿Cómo estará distribuidas las clases del A350-1000ULR?

La aeronave A350-1000ULR dispondrá de 6 asientos en primera clase, 52 en clase ejecutiva, 40 en clase económica prémium y 140 en clase económica.

Así estarán distribuidas los elementos con lo que contarán los pasajeros en cada una de las clases:

Primera clase

Poltrona reclinable.

Cama.

Pantalla de 32 pulgadas.

Seis espacios de almacenamiento.

Armario.

Área para trabajar y comer.

Clase ejecutiva

Asiento de 2 metros de longitud convertible en cama

Pantalla de 18 pulgadas

Mesa auxiliar

Cargador inalámbrico

Espacios de almacenamiento

Opción de cerrar la cabina

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Clase económica prémium

Apoyapiés

Apoyacabezas

Pantalla de 13,3 pulgadas

Compartimento personal

Clase económica

Apoyacabezas

Espacio adicional para las piernas

Pantalla de 13,3 pulgadas

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