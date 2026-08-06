Violento robo en una joyería en Bogotá: delincuentes huyeron con un lujoso reloj

En la tarde de este jueves 6 de agosto se presentó un violento hurto en el norte de Bogotá. El hecho se presentó en una joyería ubicada en la calle 119 con Carrera 15 justo al frente del centro comercial Unicentro.

De acuerdo con la información de las autoridades, entre unas 6-7 personas llegaron al comercio a distraer a uno de los vendedores, mientras otro lanza una maceta contra la vitrina y se roba un reloj avaluado aproximadamente en 40 millones de pesos.

En ese momento, se escuchan disparos que al parecer provenían de personal de vigilancia privada de la zona como una forma de alertar lo que estaba sucediendo. Esto causó pánico en los transeúntes y demás comerciantes del sector. Sin embargo, los delincuentes huyeron.

“Estamos indagando y ya tenemos una trazabilidad de las cámaras donde ya tenemos unas características puntuales tanto de un vehículo como de tres motocicletas que estarían involucradas en este hecho”, señaló el teniente coronel, Ricardo Chávez.

Las autoridades llegaron y acordonaron el punto. También hablaron con uno de los dueños que se encontraba en el momento del robo en la joyería.

Este comercio lleva en el sector aproximadamente 20 años y es la primera vez que les ocurre algo así. Tuvo afectaciones en los vidrios de las vitrinas.

En esta zona comercial hay presencia de varias casas cambio, joyerías, peluquerías y oficinas. Según comentaron a Caracol Radio varios comerciantes, antes habían bancos pero se fueron del lugar debido a la inseguridad. Sin embargo, para ellos es muy difícil estar en un centro comercial porque implica un alto costo.

Las autoridades continuarán en la búsqueda de los presuntos responsables de este crimen.