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01 jun 2026 Actualizado 22:32

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Bogotá

Semana Ambiental 2026 en Bogotá: Conozca el cronograma, actividades y horarios en el Jardín Botánico

La capital del país será anfitriona de recorridos, talleres, teatros y más eventos para celebrar y rendir un homenaje a la naturaleza.

Semana Ambiental 2026 en Bogotá | Alcaldía de Bogotá/ Getty Images

Semana Ambiental 2026 en Bogotá | Alcaldía de Bogotá/ Getty Images

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Bogotá celebra la Semana Ambiental. En el Jardín Botánico José Celestino Mutis (JBB) de la capital del país, se llevará a cabo una variada agenda que contará con actividades académicas y culturales para conmemorar esta ocasión.

Con la intención de celebrar esta fecha, las entidades distritales van a realizar eventos de sensibilización en la ciudad sobre la importancia del cuidado y protección de los recursos naturales.

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El jardín botánico realizó una invitación para todos los interesados que quieran sumarse a estas actividades pedagógicas de conservación de la biodiversidad, fuentes hídricas y diversas formas de flora y fauna presentes en Bogotá.

Cronograma de la Semana Ambiental del Jardín Botánico

Martes 2 de junio

Juegos ambientales: Metodología WET - Corporación Autónoma Regional (CAR)

  • Lugar: Aula ambiental
  • Horarios: 9:00 a. m. a 11:00 a. m. y 2:00 p. m. - 4:00 p. m.

Charla teórico-práctica: Sistema de Acueducto - Ruta del agua (Acueducto de Bogotá - EAAB)

  • Lugar: Auditorio
  • Hora: 9:30 a. m. a 10:30 a. m.

Charla: Tierra, territorio y cambio climático IGAC

  • Lugar: Auditorio
  • Hora: 11:00 a. m.

Obra de teatro: Acto para cuatro personajes y un planeta

  • Lugar: Plazoleta Tropicario
  • Hora: 12:00 m.

Cineforo: Territorio, memoria y cuerpo

  • Lugar: Maloca
  • Hora: 2:00 p. m.

Miércoles 3 de junio

Proyección: Documental Chiribiquete

  • Lugar: Maloca
  • Hora: 9:30 a. m. a 11:00 a. m.

Charla: Cartagena 2040 IGAC

  • Lugar: Auditorio
  • Hora: 11:00 a. m.

Feria de servicios y sensibilización ambiental

  • Lugar: SENA Salitre
  • Cra. 57C # 64 - 29
  • Hora: 11:30 a. m. a 4:00 p. m.

Recorrido: Un país, muchos climas

  • Lugar: Mapa principal
  • Hora: 1:00 p. m.

Jueves 4 de junio

Recorrido: Ruta de los aromas y saberes

  • Lugar: Huerta
  • Hora: De 9:00 a. m. a 10:00 a. m.

Taller: conjura lo vivo Libro al Viento

  • Lugar: Aula ambiental
  • Hora: de 10:00 a. m. a 12:00 m.

Sensibilización ambiental: Separación de residuos

  • Lugar: Mapa principal
  • Hora: de 11:00 a. m. a 12:00 m.

Recorrido: ¡Auxilio, nos estamos extinguiendo!

  • Lugar: Mapa principal
  • Hora: 2:00 p. m.

Exposición de arte: Voces del agua - Creación colectiva Laboratorio de Arte y Biodiversidad

  • Fecha: cuatro al ocho de junio
  • Lugar: Domo educativo
  • Hora: 2:00 p. m.

Recorrido temático: Raíces del clima – lo que las plantas nos enseñan

  • Lugar: Tropicario
  • Hora: 3:00 p. m.

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Viernes 5 de junio

Bicirecorrido patrimonial

  • Lugar: Jardín Botánico José Celestino Mutis
  • Hora: 8:30 a. m. a 11:00 a. m.

Caminata de la mujer: Mujeres biodiversas

  • Lugar: Bosque Urbano Timiza
  • Hora: 9:00 a. m.

Charla: Transmilenio y ambiente. Descarbonización del sistema

  • Lugar: Auditorio
  • Hora: 10:00 a. m.

Sábado 6 de junio

Aula itinerante: Departamento de áreas protegidas (Secretaría Distrital de Ambiente)

  • Lugar: Aula ambiental
  • Hora: 9:00 a. m.

Experiencia ambiental: Pequeños viajeros por el clima

  • Lugar: Mapa principal
  • Hora: 10:00 a. m.

Recorrido: Un país, muchos climas

  • Lugar: Mapa principal.
  • Hora: 11:00 a. m.

Recorrido: ¡Auxilio, nos estamos extinguiendo!

  • Lugar: Mapa principal
  • Hora: 1:00 p.m.

Obra de teatro: Encuentro narrativo y artístico sobre la historia del transporte Transmilenio

  • Lugar: Plazoleta Tropicario.
  • Hora: 2:00 p. m.

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Domingo 7 de junio

Regalos de la naturaleza

  • Lugar: Mapa principal.
  • Hora: 10:00 a. m.

Recorrido: La ruta del agua y el clima

  • Lugar: Mapa principal.
  • Hora: 11:00 a. m.

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Cristian Contreras

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Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...

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