Semana Ambiental 2026 en Bogotá: Conozca el cronograma, actividades y horarios en el Jardín Botánico

Semana Ambiental 2026 en Bogotá | Alcaldía de Bogotá/ Getty Images

Bogotá celebra la Semana Ambiental. En el Jardín Botánico José Celestino Mutis (JBB) de la capital del país, se llevará a cabo una variada agenda que contará con actividades académicas y culturales para conmemorar esta ocasión.

Con la intención de celebrar esta fecha, las entidades distritales van a realizar eventos de sensibilización en la ciudad sobre la importancia del cuidado y protección de los recursos naturales.

Lea también: Unesco abre convocatoria internacional para maestrías: conozca programas, requisitos y cómo aplicar

El jardín botánico realizó una invitación para todos los interesados que quieran sumarse a estas actividades pedagógicas de conservación de la biodiversidad, fuentes hídricas y diversas formas de flora y fauna presentes en Bogotá.

Cronograma de la Semana Ambiental del Jardín Botánico

Martes 2 de junio

Juegos ambientales: Metodología WET - Corporación Autónoma Regional (CAR)

Lugar: Aula ambiental

Horarios: 9:00 a. m. a 11:00 a. m. y 2:00 p. m. - 4:00 p. m.

Charla teórico-práctica: Sistema de Acueducto - Ruta del agua (Acueducto de Bogotá - EAAB)

Lugar: Auditorio

Hora: 9:30 a. m. a 10:30 a. m.

Charla: Tierra, territorio y cambio climático IGAC

Lugar: Auditorio

Hora: 11:00 a. m.

Obra de teatro: Acto para cuatro personajes y un planeta

Lugar: Plazoleta Tropicario

Hora: 12:00 m.

Cineforo: Territorio, memoria y cuerpo

Lugar: Maloca

Hora: 2:00 p. m.

Miércoles 3 de junio

Proyección: Documental Chiribiquete

Lugar: Maloca

Hora: 9:30 a. m. a 11:00 a. m.

Charla: Cartagena 2040 IGAC

Lugar: Auditorio

Hora: 11:00 a. m.

Feria de servicios y sensibilización ambiental

Lugar: SENA Salitre

Cra. 57C # 64 - 29

Hora: 11:30 a. m. a 4:00 p. m.

Recorrido: Un país, muchos climas

Lugar: Mapa principal

Hora: 1:00 p. m.

Jueves 4 de junio

Recorrido: Ruta de los aromas y saberes

Lugar: Huerta

Hora: De 9:00 a. m. a 10:00 a. m.

Taller: conjura lo vivo Libro al Viento

Lugar: Aula ambiental

Hora: de 10:00 a. m. a 12:00 m.

Sensibilización ambiental: Separación de residuos

Lugar: Mapa principal

Hora: de 11:00 a. m. a 12:00 m.

Recorrido: ¡Auxilio, nos estamos extinguiendo!

Lugar: Mapa principal

Hora: 2:00 p. m.

Exposición de arte: Voces del agua - Creación colectiva Laboratorio de Arte y Biodiversidad

Fecha: cuatro al ocho de junio

Lugar: Domo educativo

Hora: 2:00 p. m.

Recorrido temático: Raíces del clima – lo que las plantas nos enseñan

Lugar: Tropicario

Hora: 3:00 p. m.

Le puede interesar: Así operan las páginas falsas que suplantan a la FIFA para estafar usuarios y robar datos bancarios

Viernes 5 de junio

Bicirecorrido patrimonial

Lugar: Jardín Botánico José Celestino Mutis

Hora: 8:30 a. m. a 11:00 a. m.

Caminata de la mujer: Mujeres biodiversas

Lugar: Bosque Urbano Timiza

Hora: 9:00 a. m.

Charla: Transmilenio y ambiente. Descarbonización del sistema

Lugar: Auditorio

Hora: 10:00 a. m.

Sábado 6 de junio

Aula itinerante: Departamento de áreas protegidas (Secretaría Distrital de Ambiente)

Lugar: Aula ambiental

Hora: 9:00 a. m.

Experiencia ambiental: Pequeños viajeros por el clima

Lugar: Mapa principal

Hora: 10:00 a. m.

Recorrido: Un país, muchos climas

Lugar: Mapa principal.

Hora: 11:00 a. m.

Recorrido: ¡Auxilio, nos estamos extinguiendo!

Lugar: Mapa principal

Hora: 1:00 p.m.

Obra de teatro: Encuentro narrativo y artístico sobre la historia del transporte Transmilenio

Lugar: Plazoleta Tropicario.

Hora: 2:00 p. m.

Le recomendamos: FBI advierte de una nueva ciberestafa con IA que vulnera cuentas y contraseñas

Domingo 7 de junio

Regalos de la naturaleza

Lugar: Mapa principal.

Hora: 10:00 a. m.

Recorrido: La ruta del agua y el clima

Lugar: Mapa principal.

Hora: 11:00 a. m.

Escuche Caracol Radio en vivo: