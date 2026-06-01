Semana Ambiental 2026 en Bogotá: Conozca el cronograma, actividades y horarios en el Jardín Botánico
La capital del país será anfitriona de recorridos, talleres, teatros y más eventos para celebrar y rendir un homenaje a la naturaleza.
Bogotá celebra la Semana Ambiental. En el Jardín Botánico José Celestino Mutis (JBB) de la capital del país, se llevará a cabo una variada agenda que contará con actividades académicas y culturales para conmemorar esta ocasión.
Con la intención de celebrar esta fecha, las entidades distritales van a realizar eventos de sensibilización en la ciudad sobre la importancia del cuidado y protección de los recursos naturales.
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El jardín botánico realizó una invitación para todos los interesados que quieran sumarse a estas actividades pedagógicas de conservación de la biodiversidad, fuentes hídricas y diversas formas de flora y fauna presentes en Bogotá.
Cronograma de la Semana Ambiental del Jardín Botánico
Martes 2 de junio
Juegos ambientales: Metodología WET - Corporación Autónoma Regional (CAR)
- Lugar: Aula ambiental
- Horarios: 9:00 a. m. a 11:00 a. m. y 2:00 p. m. - 4:00 p. m.
Charla teórico-práctica: Sistema de Acueducto - Ruta del agua (Acueducto de Bogotá - EAAB)
- Lugar: Auditorio
- Hora: 9:30 a. m. a 10:30 a. m.
Charla: Tierra, territorio y cambio climático IGAC
- Lugar: Auditorio
- Hora: 11:00 a. m.
Obra de teatro: Acto para cuatro personajes y un planeta
- Lugar: Plazoleta Tropicario
- Hora: 12:00 m.
Cineforo: Territorio, memoria y cuerpo
- Lugar: Maloca
- Hora: 2:00 p. m.
Miércoles 3 de junio
Proyección: Documental Chiribiquete
- Lugar: Maloca
- Hora: 9:30 a. m. a 11:00 a. m.
Charla: Cartagena 2040 IGAC
- Lugar: Auditorio
- Hora: 11:00 a. m.
Feria de servicios y sensibilización ambiental
- Lugar: SENA Salitre
- Cra. 57C # 64 - 29
- Hora: 11:30 a. m. a 4:00 p. m.
Recorrido: Un país, muchos climas
- Lugar: Mapa principal
- Hora: 1:00 p. m.
Jueves 4 de junio
Recorrido: Ruta de los aromas y saberes
- Lugar: Huerta
- Hora: De 9:00 a. m. a 10:00 a. m.
Taller: conjura lo vivo Libro al Viento
- Lugar: Aula ambiental
- Hora: de 10:00 a. m. a 12:00 m.
Sensibilización ambiental: Separación de residuos
- Lugar: Mapa principal
- Hora: de 11:00 a. m. a 12:00 m.
Recorrido: ¡Auxilio, nos estamos extinguiendo!
- Lugar: Mapa principal
- Hora: 2:00 p. m.
Exposición de arte: Voces del agua - Creación colectiva Laboratorio de Arte y Biodiversidad
- Fecha: cuatro al ocho de junio
- Lugar: Domo educativo
- Hora: 2:00 p. m.
Recorrido temático: Raíces del clima – lo que las plantas nos enseñan
- Lugar: Tropicario
- Hora: 3:00 p. m.
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Viernes 5 de junio
Bicirecorrido patrimonial
- Lugar: Jardín Botánico José Celestino Mutis
- Hora: 8:30 a. m. a 11:00 a. m.
Caminata de la mujer: Mujeres biodiversas
- Lugar: Bosque Urbano Timiza
- Hora: 9:00 a. m.
Charla: Transmilenio y ambiente. Descarbonización del sistema
- Lugar: Auditorio
- Hora: 10:00 a. m.
Sábado 6 de junio
Aula itinerante: Departamento de áreas protegidas (Secretaría Distrital de Ambiente)
- Lugar: Aula ambiental
- Hora: 9:00 a. m.
Experiencia ambiental: Pequeños viajeros por el clima
- Lugar: Mapa principal
- Hora: 10:00 a. m.
Recorrido: Un país, muchos climas
- Lugar: Mapa principal.
- Hora: 11:00 a. m.
Recorrido: ¡Auxilio, nos estamos extinguiendo!
- Lugar: Mapa principal
- Hora: 1:00 p.m.
Obra de teatro: Encuentro narrativo y artístico sobre la historia del transporte Transmilenio
- Lugar: Plazoleta Tropicario.
- Hora: 2:00 p. m.
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Domingo 7 de junio
Regalos de la naturaleza
- Lugar: Mapa principal.
- Hora: 10:00 a. m.
Recorrido: La ruta del agua y el clima
- Lugar: Mapa principal.
- Hora: 11:00 a. m.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...