Línea 1 del Metro de Bogotá tendría 3 estaciones más: iniciativa busca extender la megaobra

Este jueves, 30 de abril, se llevó a cabo la audiencia pública en la que se presentó de manera forma el proyecto que busca la extensión de la Línea 1 del Metro de Bogotá, entregado en etapa de Factibilidad por China Harbour Engineering Company Limited Sucursal Colombia (CHEC).

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Según se ha podido conocer en esta audiencia, la iniciativa busca que la Línea 1 del Metro tenga 3 estaciones más. Es decir, pasaría de 16 a 19 estaciones que estarían ubicadas en: calle 82 (estación 17), calle 93 (estación 18) y calle 102 (estación 19). La longitud total de la ampliación sería de 3,2 kilómetros.

De acuerdo con la empresa CHEC, esta extensión tendría beneficios para la ciudad. Entre ellos: descongestionar el nodo intermodal de la calle 72 con Av. Caracas, articularse con la troncal de TransMilenio de la calle 100, integrarse con el proyecto Regiotram del Norte, entre otros.

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