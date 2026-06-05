Gobernador de Cundinamarca confirmó la muerte de siete mineros tras explosión de mina en Sutatausa

Gobernador de Cundinamarca confirmó la muerte de 7 mineros tras explosión de mina en Sutatausa

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó en las últimas horas que los siete mineros fallecieron tras la explosión en una mina en Sutatausa, accidente que ocurrió este jueves 4 de junio.

“Lamentamos informar que, de acuerdo con el más reciente reporte oficial sobre el accidente minero ocurrido en el municipio de Sutatausa, se confirmó el fallecimiento de siete trabajadores, uno de ellos rescatado ayer”, afirmó el mandatario.

Las víctimas, según confirmó la Gobernación de Cundinamarca, fueron identificadas como:

Jimmy Mendieta

Rubén Esteban Montaño

Diego Ferney Robayo

Luis David Casallas

Camilo Sierra

Héctor Márquez

Alexander Rodríguez Rincón

El gobernador también aseguró que la Agencia Nacional de Minería adelantará las investigaciones correspondientes para establecer las causas de este accidente que hoy enluta a Sutatausa y al departamento.

“A sus familiares, amigos y seres queridos les expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad en este momento”, aseveró el gobernador Rey.