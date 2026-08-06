Fue enviado a la cárcel el responsable de amarrar a conductor en zona boscosa tras robo

Imagen de referencia | Cárcel: Getty Images / Captura del responsable del robo a conductor de aplicación: Foto suministrada.

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Morris Manuel Julio Villalba por su presunta participación en un hurto violento cometido contra un conductor de plataforma digital, en hechos ocurridos en el sur de Bogotá.

Este hecho ocurrió en la madrugada del pasado 1 de agosto, cuando la víctima recibió una solicitud de servicio a través de una aplicación de transporte. Al llegar al punto de encuentro, en el barrio Santa Fe, tres hombres abordaron el vehículo y solicitaron ser trasladados hasta el barrio San Cristóbal Sur.

¿Cómo ocurrió el robo al conductor de aplicación?

Cuando llegaron al lugar de destino, el hoy procesado y los otros ocupantes presuntamente inmovilizaron al conductor, amarrándole las manos y los pies con cinta, cubriéndole la cabeza y la boca, mientras lo golpeaban y amenazaban de muerte para obligarlo a entregar las claves de sus cuentas bancarias, posteriormente, uno de los agresores tomó el control del automóvil y emprendieron la huida con el vehículo y demás pertenencias de la víctima, avaluadas en más de 95 millones de pesos.

Información de la ciudadanía ayudó a ubicar a la víctima del robo

Gracias a la información brindada por la ciudadanía, uniformados de la Policía Nacional encontraron al conductor en inmediaciones del canal Fucha e iniciaron un plan de búsqueda apoyado en el sistema de geolocalización del vehículo.

El seguimiento permitió ubicar el automotor en un parqueadero del barrio Restrepo y capturar en flagrancia a Morris Manuel Julio Villalba, quien fue señalado por la víctima como uno de los presuntos participantes en el ataque, finalmente este vehículo fue recuperado.

Por estos hechos, un fiscal de la URI Puente Aranda le imputó los delitos de hurto calificado y lesiones personales, ambas conductas agravadas. Los cargos no fueron aceptados y un juez de control de garantías lo envió a la cárcel.

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