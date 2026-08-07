Bogotá estrenó estación de Bomberos después de 19 años: ¿dónde queda?

En el marco del aniversario 488 de Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán y la directora del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, Paula Ximena Henao, entregaron oficialmente la nueva Estación de Bomberos B18 Casa de Teja, una obra que busca mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y reforzar la presencia institucional en una de las localidades con mayor crecimiento urbano de la ciudad.

El mandatario destacó que Bogotá vuelve a inaugurar una estación de bomberos después de 19 años, un hecho que, según afirmó, fortalece la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias en la ciudad.

“Esta es una demostración de eficiencia y del compromiso por fortalecer la presencia institucional en Ciudad Bolívar”, aseguró Galán.

La nueva estación hace parte de las metas del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura y permitirá atender cerca de 552 emergencias al año, reduciendo los tiempos de respuesta en el sur de la ciudad.

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Ciudad Bolívar tendrá mayor capacidad para atender emergencias

La Estación B18 Casa de Teja está ubicada estratégicamente en Ciudad Bolívar y cubrirá las UPL Arborizadora, Cuenca del Tunjuelo, Usme-Entrenubes, Rafael Uribe y Lucero, zonas donde habitan cerca de un millón de personas.

De acuerdo con Bomberos Bogotá, en estas áreas se registraron 1.537 emergencias entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026, principalmente relacionadas con incendios, quemas, materiales peligrosos e incidentes con animales.

Además, la nueva sede brindará apoyo operativo a las localidades de Usme, Sumapaz y Tunjuelito, e incluso al municipio de Soacha cuando sea necesario.

Así operará la nueva Estación de Bomberos

La estación contará con 18 uniformados, entre ellos dos bomberas, distribuidos en tres turnos de trabajo de 24 por 48 horas.

También dispondrá de una máquina extintora completamente equipada, herramientas especializadas para atender incendios estructurales y forestales, rescates, incidentes con materiales peligrosos y emergencias prehospitalarias.

Por las características del territorio, la estación tendrá una vocación forestal para proteger las zonas rurales y ambientales del sur de Bogotá.

La inversión superó los $1.100 millones

La adecuación de la Estación B18 Casa de Teja requirió una inversión superior a 1.100 millones de pesos, recursos destinados a obras de infraestructura, adecuaciones locativas, dotación de mobiliario, estaciones de trabajo, camas, equipos de protección personal y almacenamiento de herramientas.

El proyecto también incorporó criterios de economía circular mediante la reutilización de elementos provenientes de la Estación B13 Caobos, optimizando el uso de los recursos públicos.

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