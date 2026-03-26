Empresa Metro busca nombre para tres de sus estaciones

La segunda línea del metro de Bogotá tendrá 10 estaciones subterráneas, ¿cuál será su ubicación? Crédito: YouTube Metro de Bogotá/Grok

La Empresa Metro abrió una convocatoria para elegir el nombre de tres de las 16 estaciones que tendrá la primera línea.

“Elegir nombre para un hijo toma tiempo, ahora imagínate bautizar las estaciones del Metro. Ayúdanos a ponerle nombre a las estaciones 3, 4 y 10”, así fue la invitación del Metro.

La Primer Línea del Metro contará con 16 estaciones.

La Primera Línea del Metro contará con 16 estaciones, ocho de ellas integradas directamente con TransMilenio y dos por proximidad, además tendrá 28 edificios de acceso. El viaducto, los edificios de acceso y las plataformas de embarque a los trenes transformarán la ciudad a su paso. Además, las estaciones estarán en edificios situados al costado y conectados por pasarelas al viaducto.

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De acuerdo con la información oficial, 12 estarán en edificios laterales y cuatro serán más convencionales, con acceso tipo mezzanine desde el espacio público.

Seis estaciones no tendrán integración física con el Sistema Integrado de Transporte, pero sí integración tarifaria, proceso para el cual la Secretaría de Movilidad está reordenando el transporte de la ciudad, con el fin de que las rutas zonales tengan proximidad con las estaciones de Línea 1

Tendrán arquitectura bioclimática, por lo que no requerirán aire acondicionado ni ventilación mecánica, reduciendo los costos de operación del metro; además, se buscará reducir el impacto urbano y visual con estaciones ligeras y transparentes.

Las estaciones serán abiertas, con visibilidad desde el exterior, para mejorar la sensación de seguridad de las y los usuarios. Tendrán identidad de ciudad, serán amables con el entorno y agradables para la circulación de las y los pasajeros.

Así se podrán elegir los nombres.

La convocatoria estará abierta del 24 de marzo al 24 de abril de 2026 y es muy fácil participar, ya que los interesados pueden enviar sus propuestas a través del canal de WhatsApp de la Alcaldía Mayor de Bogotá o mediante el asistente virtual Chatigo.