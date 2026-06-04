Alcaldía de Bogotá abrió inscripciones a cursos de inglés GRATUITOS: conozca cómo aplicar

El programa ‘Yes, Bogotá’ abrió inscripciones a cursos de formación para que los capitalinos puedan aprender inglés de manera gratuita, con la finalidad de que mejoren sus capacidades laborales y así facilitar su inserción en sectores con alta demanda de talento bilingüe, como podrían ser los campos de BPO (externalización de procesos de negocio), gastronomía, turismo, tecnología y audiovisuales.

De acuerdo a la información oficial, esta estrategia está impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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En dichos cursos los aprendices podrán acceder a 48 horas de formación, con clases simultáneas, prueba de clasificación y su respectiva certificación sin ningún costo. Si usted está interesado, tiene hasta el próximo 8 de junio de 2026 para poder aplicar.

Si no tiene muy clara la información de cómo llevar a cabo dicho proceso, aquí le dejaremos el paso a paso.

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¿Cómo inscribirse en los cursos gratuitos de inglés del programa ‘Yes, Bogotá’?

Si usted está interesado en aplicar en dicha iniciativa gratuita del distrito, lo puede hacer llenando un formulario cuyo enlace le dejaremos a continuación:

Aquí se le dará una breve explicación de lo que es el programa, así como de su respectiva metodología, donde deberá adjuntar su documento de identidad donde sean visibles ambas caras en formato PDF, con el fin de que la información sea legible.

También tendrá un espacio habilitado para que ponga el resultado que haya obtenido en la prueba de clasificación de nivel del SENA, que si no ha realizado anteriormente, tendrá disponible un enlace para que la realice, mismo que aquí también le dejamos:

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¿Para quiénes van dirigidos los cursos gratuitos de inglés del programa ‘Yes, Bogotá’?

Alianza que dispone de esta estrategia de formación académica dirigida a personas mayores de edad que residan en la ciudad de Bogotá, que en esta ocasión, la convocatoria cuenta con cupos destinados a personas mayores de 50 años que también habiten en la ciudad.

Con el fin de que desarrollen sus competencias en inglés y así mismo tener la oportunidad de mejorar su perfil laboral a través de un proceso de formación, sin importar que cuenten con conocimientos básicos de idioma o si desean iniciar su aopredixaje desde cero.

“Las personas que se registren accederán a un curso de inglés básico enfocado en el desarrollo de competencias comunicativas para situaciones cotidianas y laborales, mediante una metodología que combina actividades teóricas y prácticas que facilitan el aprendizaje y la aplicación del idioma en diferentes contextos“, mencionó la entidad.

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