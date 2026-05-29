Así operan las páginas falsas que suplantan a la FIFA para estafar usuarios y robar datos bancarios

Así funcionan las páginas falsas que suplantan a la FIFA para estafar usuarios y robar datos bancarios | Getty Images

A menos dos semanas para que se de inicio al Mundial 2026, que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México desde el 11 de junio, los ciberdelincuentes están aprovechando la emoción y euforia de los hinchas para intentar estafarlos.

Por medio de sitios falsos que imitan y suplantan a la página oficial de la FIFA, los delincuentes buscan engañar a los usuarios para robar información sensible y datos bancarios del aficionado.

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La compañía de ciberseguridad ESET fue la encargada de identificar algunas páginas falsas que replican casi totalmente el diseño e interfaz de la web oficial de la FIFA. Estos sitios usan los mismos colores, letra de los textos y menús de navegación, llegando a simular los procesos de registro y compra de entradas para pretender dar tranquilidad a los usuarios.

Una vez las personas ingresan en estas falsas plataformas, son invitadas para crear sus cuentas y registren sus datos personales para poder llevar el supuesto proceso de compra o productos oficiales del Mundial.

Con esto, los delincuentes pretenden obtener información personal como nombres, correos electrónicos, números de teléfono, contraseñas y hasta datos bancarios durante el proceso de pago en pasarelas falsas.

Ciberdelincuentes | Getty Images / boonchai wedmakawand Ampliar Ciberdelincuentes | Getty Images / boonchai wedmakawand Cerrar

En algunos de los falsos sitios detectados aparecen dominios que incluyen la palabra ‘FIFA’, acompañada con referencias a la Copa del Mundo y extensiones como .shop, .store o .site, intentando crear una aparente autenticidad a la página.

La empresa ESET dio a conocer que esta práctica es conocida como “typosquatting”, un modus operandi que se basa en crear direcciones web muy parecidas a las oficiales, con algunos pequeños cambios o añadidos que son difíciles de identificar y detectar para los usuarios.

Es importante señalar que estos sitios fraudulentos suelen componerse de varias páginas con diseños e interfaz casi idénticas a las oficiales, lo que deja en evidencia que es una clara estrategia organizada cuidadosamente por parte de los delincuentes.

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Ante este escenario, la FIFA hizo un llamado para extremar las medidas de precaución para realizar alguna compra y recordó que las boletas para todas las fases de la Copa del Mundo solo estarán disponibles en FIFA.com/tickets.

Algunas de las recomendaciones que dio el ente más importante del fútbol son verificar siempre la dirección URL, evitar entrar a la página desde anuncios o enlaces externos, desconfiar de ofertas o promociones muy atractivas, no utilizar la contraseña de otras cuentas y revisar la pasarela de pago antes de proporcionar la información bancaria.

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