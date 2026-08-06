Secretaría de Movilidad anunció restricción de algunos vehículos desde el 6 al 8 de agosto: listado

Desde el puente de la Calle 153 con Autopista Norte, la secretaria de Movilidad de Bogotá, María Fernanda Ortiz , anunció restricciones en lo que tiene que ver con tipos de vehículos y tipos de carga desde las 6 de la tarde de este 6 de agosto hasta las 6 de la mañana del sábado 8 de agosto.

Restricciones:

Transporte y disposición de escombros

Transporte y disposición de materiales de construcción

Transporte y disposición de cilindros de gas

Transporte de mudanzas

Transporte de combustible y mercancías peligrosas

Aunque este viernes 7 de agosto es la posesión presidencia en Cali , se busca garantizar la seguridad de los habitantes de la capital del país con estas medidas preventivas.

Excepciones:

Vehículos de gas o petróleo con identificación visibles

Carrotanques de combustibles señalizados y autorizados

Vehículos de obras públicas con PMT autorizados y vigentes

Vehículos de servicios públicos domiciliarios

Vehículos de emergencia autorizados

Manifestaciones:

Ante las posibles manifestaciones o plantones en Bogotá durante ese día, el alcalde Carlos Fernando Galán, hizo un llamado a ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica.

“La ciudad tiene 32 unidades de UNDMO disponibles en caso de que se requiera, esperamos que no se requiera eso y esperamos que las manifestaciones sean pacíficas“.

Galán añadió que así como otras ciudades, Bogotá ha sido el objetivo de algunos grupos criminales por lo que están alertas y con las capacidades disponibles ante cualquier situación.