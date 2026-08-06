Secretaría de Movilidad anunció restricción de algunos vehículos desde el 6 al 8 de agosto: listado
Las restricciones serán para varios tipos de vehículos y de carga.
Desde el puente de la Calle 153 con Autopista Norte, la secretaria de Movilidad de Bogotá, María Fernanda Ortiz, anunció restricciones en lo que tiene que ver con tipos de vehículos y tipos de carga desde las 6 de la tarde de este 6 de agosto hasta las 6 de la mañana del sábado 8 de agosto.
Restricciones:
- Transporte y disposición de escombros
- Transporte y disposición de materiales de construcción
- Transporte y disposición de cilindros de gas
- Transporte de mudanzas
- Transporte de combustible y mercancías peligrosas
Aunque este viernes 7 de agosto es la posesión presidencia en Cali, se busca garantizar la seguridad de los habitantes de la capital del país con estas medidas preventivas.
Excepciones:
- Vehículos de gas o petróleo con identificación visibles
- Carrotanques de combustibles señalizados y autorizados
- Vehículos de obras públicas con PMT autorizados y vigentes
- Vehículos de servicios públicos domiciliarios
- Vehículos de emergencia autorizados
Manifestaciones:
Ante las posibles manifestaciones o plantones en Bogotá durante ese día, el alcalde Carlos Fernando Galán, hizo un llamado a ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica.
“La ciudad tiene 32 unidades de UNDMO disponibles en caso de que se requiera, esperamos que no se requiera eso y esperamos que las manifestaciones sean pacíficas“.
Galán añadió que así como otras ciudades, Bogotá ha sido el objetivo de algunos grupos criminales por lo que están alertas y con las capacidades disponibles ante cualquier situación.
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....