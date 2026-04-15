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15 abr 2026 Actualizado 19:45

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Política

“Es la última campaña política en mi vida”: Roy Barreras sobre su candidatura presidencial

Roy Barreras. Fotos: (Colprensa - Lina Gasca)

Roy Barreras. Fotos: (Colprensa - Lina Gasca)

Roy Barreras. Fotos: (Colprensa - Lina Gasca)

El candidato presidencial Roy Barreras anunció en la tarde de este miércoles, 15 de abril, que esta candidatura presidencial será su última aspiración electoral luego de de 20 años de carera política en Colombia.

Esto dijo Roy Barreras:

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Omar Pérez

Omar Pérez

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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