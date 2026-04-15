“Es la última campaña política en mi vida”: Roy Barreras sobre su candidatura presidencial
El candidato presidencial Roy Barreras anunció en la tarde de este miércoles, 15 de abril, que esta candidatura presidencial será su última aspiración electoral luego de de 20 años de carera política en Colombia.
Esto dijo Roy Barreras:
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...