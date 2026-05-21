Internas de la Cárcel de Mujeres se formarán en historia, identidad y patrimonio de Cartagena

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), en articulación con la Red de Museos de Cartagena y Bolívar, dará inicio a un programa de formación en historia, patrimonio e identidad cartagenera dirigido a las internas de la Cárcel Distrital de Mujeres de Cartagena, una iniciativa que busca fortalecer el conocimiento de la ciudad y generar procesos de apropiación cultural y transformación social.

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La propuesta tiene como objetivo desarrollar un proceso formativo que incentive el conocimiento, la apropiación y el sentido de identidad por la historia de Cartagena, tomando como referencia algunos de los hitos más representativos de la ciudad. El programa comenzará con la participación del Museo Histórico de Cartagena (MUHCA) y Yurbaco Museo, instituciones que liderarán las primeras jornadas de formación y busca convertirse en una herramienta de proyección personal y social para las participantes, aportando elementos que contribuyan a sus oportunidades de reintegración y desarrollo una vez recuperen su libertad.

Dumek Turbay Paz, alcalde mayor de Cartagena, manifestó: “Creemos en la cultura y en la memoria como herramientas reales de transformación social. Este programa permitirá que las internas de la Cárcel Distrital de Mujeres se reconecten con la historia de Cartagena, fortalezcan su sentido de identidad y encuentren en el patrimonio una oportunidad para proyectar nuevas posibilidades de vida y reintegración social”.

Así mismo, Shirley Tuñón Vásquez, directora del IPCC, expresó: “Con esta iniciativa buscamos acercar el patrimonio y la historia de Cartagena a espacios donde también es necesario construir procesos de inclusión, reflexión y reconocimiento. Queremos que las participantes comprendan que hacen parte de la historia viva de la ciudad y que, a través del conocimiento y la apropiación cultural, puedan fortalecer sus proyectos de vida y su vínculo con el territorio”.

El programa estará dividido en dos grandes fases. La primera, denominada “Conociendo a Cartagena”, contempla procesos de sensibilización y formación en patrimonio, historia e identidad cartagenera, mediante metodologías lúdicas y participativas que permitan a las participantes reconocerse dentro de la historia y la cultura de la ciudad.

La segunda etapa, “Recorriendo a Cartagena”, propone experiencias vivenciales a través de recorridos guiados por lugares emblemáticos de la ciudad, entre ellos rutas relacionadas con la Independencia, las plazas y parques tradicionales, las iglesias históricas y las calles patrimoniales del Centro Histórico y Getsemaní. Estas actividades permitirán acercar a las participantes a los escenarios reales donde ocurrieron importantes acontecimientos de la historia cartagenera.

El contenido académico estará organizado en cinco módulos temáticos que abordarán los orígenes de Cartagena, El puerto, la arquitectura y la vida urbana entre los siglos XVI y XVIII, Cartagena en tiempos de independencia y libertad y el papel de las mujeres en la historia de Cartagena.

Uno de los ejes centrales del programa será precisamente el reconocimiento del papel de las mujeres en los procesos históricos de la ciudad, especialmente su participación en la independencia, la vida económica y social, así como sus luchas y espacios de movilidad social a lo largo de los siglos XIX y XX.

Con esta iniciativa, el IPCC y la Red de Museos de Cartagena y Bolívar reafirman su compromiso con la construcción de memoria, la apropiación del patrimonio y el acceso a la cultura como herramientas de transformación social e inclusión.