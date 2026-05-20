Ocho municipios se encuentran sin servicio de energía eléctrica en Córdoba: estos serían los motivos. Foto: Afinia (referencia).

Montería

En medio de las altas temperaturas que enfrenta el departamento de Córdoba, la empresa Afinia informó que este 20 mayo la suspensión del servicio de energía eléctrica en 8 de los 30 municipios, en atención a una jornada de mantenimiento que inició en algunas zonas a las 6:30 a.m. y en otras a las 7:30 a.m. Se trata de Montería, Chinú, Moñitos, Lorica, San Carlos, Planeta Rica, Valencia y Tierralta.

Suspensión por municipios:

Monteria: Caño Viejo Las Lamas, La Risueña, El Sabanal, El Faro, Puerto Franco, Aguas Negras, Las Babillas, El Claval, Los Garzones y Rancho Lindo, donde se realizarían “trabajos de optimización y mantenimiento de equipos, para los que se suspenderá la energía de 7:30 a. m. a 5:00 p. m.”.

Chinú: en este municipio se instalarían nuevos postes y se realizarían labores de poda técnica preventiva. En ese sentido, precisó que “se debe suspender el fluido eléctrico de 7:30 a. m. a 5:30 p. m., en la transversal 2b entre diagonal 11 y 13, sector Pista De Patinaje Juliana Vergara Morales; y de 6:50 a. m. a 12:00 p. m., en las poblaciones El Tigre y Aguas Vivas”.

Moñitos: en este municipio costero “entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., se renovarán postes, elementos de red y se realizará poda técnica preventiva, tiempo que no tendrán energía las poblaciones San Patricio, Las Mujeres, El Tigre, Santa Lucía y Villa Asís”.

Lorica: según Afinia, en esta zona del Bajo Sinú “los habitantes de las poblaciones Las Flores, El Diamante y Los Gavilanes se beneficiarán con los trabajos de renovación de elementos que cumplieron su ciclo de vida útil, para los cuales se suspenderá el suministro eléctrico de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.”.

San Carlos: en este municipio se anunciaron actividades de mantenimiento, renovación de equipos y poda técnica preventiva, “para las que se suspenderá la energía de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., en las poblaciones El Sabanal, El Hato, Las Tinas y El Campano”, informó Afinia.

Planeta Rica: en este municipio se habrían programado obras de instalación de postes, elementos de red y poda técnica preventiva, “que demandan la interrupción de la energía de 8:30 a. m. a 4:30 p. m., en las poblaciones La Balastrera y el sector ubicado en la vía a Providencia”.

Valencia: entre las 7:30 a. m. y las 5:00 p. m., se anunciaron trabajos de instalación de nuevos postes, equipos de red y de poda técnica preventiva, “tiempo que estarán sin servicio las poblaciones Río Nuevo, Orilla Del Río, Marsella y Bijagual”.

Tierralta: en este municipio se adelantarían actividades de renovación de equipos que habrían cumplido su ciclo de vida útil, “para las que se suspenderá la energía de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., en las poblaciones Barú, Gramalote y Nuevo Valencia”.

Para el próximo 21 de mayo se anunciaron interrupciones en algunos sectores de Montería, Pueblo Nuevo, Valencia y Tierralta.