Retraso y extraños puntajes en pruebas Saber 11 generan preocupación en más de 300 estudiantes

Persona presentando las pruebas Saber ICFES (Crédito: Colprensa). A la izquierda hay una imagen de la plataforma para consultar los resultados de este examen.

EDUCACIÓN

Caracol Radio conoció la historia de un grupo de jóvenes que presentó las pruebas Saber 11, antes conocidas como ICFES, denunció retrasos en la entrega de los resultados y posibles inconsistencias en los puntajes obtenidos, justo cuando avanzan los procesos de inscripción en universidades públicas del país.

En varios de los casos, los estudiantes ya habían presentado el examen por segunda o incluso tercera vez, con el objetivo de mejorar sus resultados y aspirar a carreras altamente demandadas, como medicina, en instituciones públicas.

Los resultados debían publicarse el pasado 15 de mayo, pero la entrega se retrasó hasta la madrugada del 16. Sin embargo, varios estudiantes aseguran que, al intentar consultar sus resultados, el sistema les mostraba que no habían presentado la prueba.

“Al momento de consultar sus resultados, les aparecía como si no hubieran presentado la prueba, como si los resultados nunca hubieran cargado”, explicó Aurelio Quiroga, uno de los afectados.

Según Quiroga, los estudiantes comenzaron a organizarse a través de grupos de estudio y chats creados para preparar el examen. Allí descubrieron que cientos de personas tenían el mismo inconveniente.

“Empezamos a organizarnos, a formar grupos numerosos con más de 340 personas, y todos llegamos al mismo problema: que no podíamos ver nuestros resultados”, señaló.

Ante la falta de respuestas, los estudiantes enviaron derechos de petición y tutelas contra el ICFES, argumentando que necesitaban los puntajes para acceder a becas o completar procesos de inscripción en universidades públicas, algunos de los cuales ya cerraron.

La preocupación aumentó cuando finalmente aparecieron los resultados. Varios estudiantes encontraron puntajes muy similares entre sí, situación que despertó dudas y sospechas.

No obstante, Quiroga aclaró que, por ahora, no están acusando directamente al ICFES de fraude o manipulación.

“Queremos mencionar que esto no supone acusaciones o prejuicios de fraude o alteración de los resultados por mala fe por parte del ICFES”, afirmó.

Entretanto, Caracol Radio confirmó con el ICFES que la subdirección de estadísticas ya revisa la situación. La entidad aseguró que está evaluando el caso y que no permitirá “ningún manto de duda” sobre los resultados entregados.