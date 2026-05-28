Colombia liderará RedArtes, la plataforma iberoamericana que impulsa la educación artística

La educación artística ha ganado espacio en las discusiones sobre el desarrollo social y cultural de América Latina. En distintos países de la región han comenzado a trabajar de manera conjunta para ampliar las oportunidades de formación en artes, saberes y expresiones culturales, promoviendo el acceso a experiencias educativas más amplias y conectadas entre sí.

En A Vivir Que Son Dos Días, la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani, explicó que la designación reconoce el trabajo que Colombia ha desarrollado en los últimos años para fortalecer la educación artística tanto en instituciones educativas como en otros espacios de formación cultural presentes en los territorios.

La nueva responsabilidad estará acompañada por Portugal en la vicepresidencia y tendrá como uno de sus principales objetivos consolidar una oferta de formación para artistas, estudiantes, docentes y gestores culturales de los países iberoamericanos. La apuesta incluye el desarrollo de becas, pasantías, programas académicos y procesos de intercambio que permitan fortalecer los vínculos culturales entre las naciones participantes.

Según la ministra, la intención es que Red Artes vaya más allá de los tradicionales circuitos de circulación artística y abra oportunidades para que creadores, formadores y portadores de saberes puedan realizar procesos de aprendizaje y formación en otros países de la región. La iniciativa cuenta con el respaldo de organismos multilaterales y está diseñada para mantenerse en el tiempo, independientemente de los cambios de gobierno.

La presidencia de Colombia en RedArtes marca una nueva etapa de cooperación cultural en Iberoamérica. Durante los próximos años, la plataforma buscará consolidar una red de oportunidades educativas y de intercambio que contribuya al fortalecimiento de las artes, los saberes y la diversidad cultural de la región.