Asocapitales activa plan nacional de prevención ante riesgo de un fuerte Fenómeno de El Niño

Fenomeno de El Niño: El río Cauca a su paso por la ciudad de Popayán capital del departamento del Cauca. Foto: Colprensa( Thot )

Asocapitales anunció la puesta en marcha de una estrategia nacional de prevención y articulación institucional ante la posible llegada de un Fenómeno de El Niño fuerte o muy fuerte durante el segundo semestre de 2026, escenario que podría generar impactos en el abastecimiento de agua, la generación de energía y la salud pública.

La estrategia reúne a las ciudades capitales con entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el IDEAM, la Cruz Roja Colombiana y varios ministerios, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta y anticipar riesgos climáticos en los territorios.

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Según los reportes técnicos presentados por Asocapitales, existe un 82 % de probabilidad de que el fenómeno climático se consolide entre mayo y julio de 2026, mientras que la probabilidad de cerrar el año bajo condiciones fuertes o muy fuertes asciende al 96 %.

“Estamos trabajando para que las ciudades capitales cuenten con información técnica, monitoreo permanente y herramientas preventivas que permitan actuar antes de que ocurran las emergencias”, afirmó Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales.

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La entidad advirtió que las capitales del país concentran cerca del 47 % de la población colombiana y más del 55 % del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que una afectación climática severa tendría impactos directos sobre servicios públicos, actividad económica y calidad de vida.

Como parte de las medidas preventivas, Asocapitales presentó el “ABC del Fenómeno de El Niño”, una guía técnica para alcaldes y autoridades locales sobre acciones prioritarias, riesgos y mecanismos de respuesta ante posibles emergencias.

Adicionalmente, habilitó un tablero digital de monitoreo con más de 20 variables relacionadas con niveles de embalses, temperaturas, incendios forestales, calidad del aire, indicadores epidemiológicos y riesgos territoriales.

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Los análisis expuestos durante la jornada revelaron que el país ya presenta señales de alerta. Entre el 1 y el 14 de mayo de 2026 las alertas por incendios forestales aumentaron de 7 a 90 casos a nivel nacional, mientras que más de la mitad de los municipios de la región Caribe mantienen alertas activas.

“Asocapitales continuará acompañando técnicamente a las ciudades para fortalecer la preparación territorial y mejorar la capacidad institucional frente a este fenómeno climático”, señaló la organización.

Finalmente, la entidad reiteró que la prevención y la coordinación entre Nación y territorios serán fundamentales para reducir el impacto del eventual Fenómeno de El Niño sobre millones de ciudadanos en el país.