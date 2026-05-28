Megacárceles vs. Justicia Social: El choque de modelos entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Megacárceles vs. Justicia Social: El choque de modelos entre De la Espriella y Cepeda. Foto: Getty Images

El próximo domingo, 31 de mayo, Colombia decidirá a su nuevo jefe de Estado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En total son 14 candidatos junto a sus fórmulas vicepresidenciales lo que aspiran al cargo.

Pese al gran número de opciones, son tres los que lideran la mayoría de las encuestas, pero todo parece que se definirá en segunda vuelta, el 21 de junio.

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Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda son los más opcionados para ganar las elecciones o, al menos, llegar a segunda vuelta.

Los dos últimos lideran las encuestas y son dos candidatos totalmente opuestos. En temas de seguridad es donde se ve una de sus mayores diferencias, ya que cada uno tiene una manera para proceder.

Abelardo de la Espriella aseguró que construirá 10 megacárceles de máxima seguridad. Foto: Getty Images Ampliar Abelardo de la Espriella aseguró que construirá 10 megacárceles de máxima seguridad. Foto: Getty Images Cerrar

Megacárceles de Abelardo de la Espriella

En el caso de Abelardo de la Espriella, el abogado señala que “el crimen es hoy el principal enemigo de la libertad, la paz verdadera y la estabilidad del país”.

De igual manera, De la Espriella afirma que con los criminales no habrá negociación y la Paz Total de Petro “no es fracasada sino traición a la Patria”.

Asimismo, el candidato busca recuperar el control territorial, reafirmar el monopolio estatal de las armas, desmontar milicias y poderes coercitivos paralelos, reconstruir y fortalecer la Fuerza Pública, recuperar el sistema carcelario, destruir economías ilegales, y fortalecer la inteligencia, justicia y judicialización.

En este aspecto, Abelardo de la Espriella aseguró que construirá 10 megacárceles de máxima seguridad, los cuales serían financiados mediante alianzas con del sector privado.

De acuerdo con el candidato, estos centros penitenciarios estarán diseñados para que no tengan ningún tipo de comunicación desde el interior, incluso llegando a bloquear la señal.

El objetivo de su propuesta es reducir las extorsiones, ya que, según una cifra entregada por Abelardo de la Espriella, el 75% de las extorsiones que ocurren en Colombia tienen origen al interior de las cárceles del país.

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Iván Cepeda, candidato presidencial. (Photo by Juancho Torres/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ampliar Iván Cepeda, candidato presidencial. (Photo by Juancho Torres/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Cerrar

Justicia social de Iván Cepeda

Iván Cepeda plantea una estrategia de seguridad que está basada en el concepto de “seguridad humana”, con la que se ataca las causas estructurales de la violencia.

Para esto, el candidato del Pacto Histórico dice que se debe hacer algunos esfuerzos como terminar el cumplimiento integral y la implementación del Acuerdo de Paz que se ﬁrmó en 2016; la reparación profunda de las regiones más golpeadas por la violencia, lo cual implica procesos de reparación integral y colectiva a las víctimas de la violencia; y la integración verdadera del campo y la ciudad.

El candidato cita la desigualdad, exclusión y la falta de oportunidades como las causas estructurales de la violencia, a las que hay que atacar, en lugar de solo hacer uso de las fuerzas militares.

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Por último, Iván Cepeda aseguró que continuará con las negociaciones con los grupos armados bajo el modelo “paz total”, el cual es heredado de Gustavo Petro.

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