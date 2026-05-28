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28 may 2026 Actualizado 17:56

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Política

Elecciones presidenciales: horarios de Ley seca y cierre de fronteras

El Gobierno confirmó las restricciones para los comicios del domingo 31 de mayo.

Elecciones atípicas en Bucaramanga 14 de diciembre: Así funcionará la Ley seca y los controles viales

Elecciones atípicas en Bucaramanga 14 de diciembre: Así funcionará la Ley seca y los controles viales

Elecciones atípicas en Bucaramanga 14 de diciembre: Así funcionará la Ley seca y los controles viales
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Se acercan las elecciones presidenciales y comienzan las restricciones, para garantizar seguridad, minimizar problemas de orden público y prever garantías para los votantes.

La primera medida tiene que ver con los horarios de la Ley seca, y es que el Gobierno Nacional confirmó que para este fin de semana de elecciones presidenciales, habrá ley seca a partir de las 6:00 p.m. del 30 de mayo hasta las 12:00 del mediodía del 1 de junio.

#POLÍTICA A partir de las 6:00 pm del próximo 30 de mayo y hasta las 6:00 am del 1 de junio, se dará el cierre de fronteras por las elecciones presidenciales.

Cierre de fronteras

A partir de las 6:00 pm del próximo 30 de mayo y hasta las 6:00 am del 1 de junio, se dará el cierre de fronteras por las elecciones presidenciales.

En cumplimiento del decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, se restringirá el paso de viajeros por los pasos terrestres y fluviales, para garantizar seguridad y normal desarrollo de los comicios presidenciales.

La medida también incluye un despliegue operativo especial en las zonas fronterizas.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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