“No nos distraigamos”: usuarios indicaron que el sistema unificado en salud llega tarde

La Asociación de Usuarios aseguró que, aunque considera necesaria la implementación de un sistema unificado para interoperar historias clínicas, autorizaciones y registros médicos, el país atraviesa actualmente una “grave crisis humanitaria” que debería concentrar la atención del Gobierno Nacional.

En diálogo con Caracol Radio, Álvaro Molina, director de la organización, afirmó que el debate sobre modernización tecnológica del sistema de salud no puede dejar de lado las dificultades que enfrentan hoy miles de pacientes para acceder a citas, tratamientos, medicamentos y procedimientos.

“Los colombianos estamos atravesando una grave crisis humanitaria en salud que pone en riesgo la vida de los colombianos”, aseguró Molina.

Las declaraciones se dan en medio de la discusión de la Resolución 1888 de 2025 del Ministerio de Salud, mediante la cual se adopta el Resumen Digital de Atención en Salud (RDA) dentro del modelo de interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica. Este proyecto o medida recordemos, busca integrar y compartir información clínica entre los distintos actores del sistema de salud en el país.

“La prioridad debe ser salvar vidas” aseguró la Asociación de Pacientes.

Aunque desde la Asociación reconocen que la digitalización del sistema puede representar avances importantes en términos de agilidad, trazabilidad y disminución de barreras administrativas, consideran que la iniciativa llega en un momento especialmente crítico para el sector salud.

“Si bien todas las herramientas tecnológicas, de inteligencia artificial e innovación son válidas y necesarias para el sistema de salud, los usuarios y pacientes estamos pidiendo que no nos distraigamos del foco principal”, afirmó Molina.

El director de la Asociación de Usuarios en Salud insistió en que la prioridad inmediata debe estar enfocada en resolver las dificultades de atención que hoy enfrentan pacientes en distintas regiones del país.

“Hoy lo que está en juego es la vida de las personas y hacia allá el Ministerio de Salud, como rector, debería estar concentrando todos sus esfuerzos en resolver esta grave crisis humanitaria”, agregó.

¿Qué plantea la resolución?

En ese sentido, como se indicó, la Resolución 1888 de 2025 establece la creación del Resumen Digital de Atención en Salud (RDA), un mecanismo que permitirá compartir información clínica como consultas, hospitalizaciones, urgencias y demás registros médicos a través de plataformas interoperables administradas por el Ministerio de Salud.

El documento también contempla estándares de seguridad, trazabilidad y control de acceso para proteger la información de los pacientes, además de mecanismos de consulta en tiempo real por parte de profesionales de la salud.

La implementación será progresiva y los actores del sistema tendrán un plazo de seis meses para adecuar e interoperar sus sistemas tecnológicos con el nuevo modelo definido por el Ministerio.