Registraduría entregó a la Procuraduría la custodia del código fuente del software electoral

A menos de tres días de las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo, el registrador nacional, Hernán Penagos, habló desde un evento de garantías electorales, junto con la Procuraduría.

En medio del encuentro, el registrador anunció la entrega de la custodia del código fuente del sistema de escrutinio y preconteo al procurador Gregorio Eljach.

El objetivo de esta entrega es garantizar la transparencia del proceso y evitar alguna posible manipulación tecnológica del software durante la jornada electoral.

“Se va a expedir lo que los técnicos llaman un código hash, una especie de contraseña (…) es la constancia que se tendrá hasta el día domingo en el momento en que se abran los software para que empiecen a procesar la información”, dijo Penagos.

Por otro lado, hizo un llamado a los partidos políticos y a los candidatos presidenciales para que respeten los resultados del domingo y eviten discursos que puedan generar violencia tras el cierre de las urnas.

“Lo que vamos a vivir el domingo son unas elecciones que nos tiene que llenar es de alegría (...) no podemos jugar a eso desconocer el proceso electoral y hacerle el eco a los que no quieren a la democracia”, dijo.