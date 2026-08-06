‘Ojo de Tigre’ la marca de mezcal que llega a Colombia liderada por el actor, Luis Gerardo Méndez

El reconocido actor mexicano, Luis Gerardo Méndez, incursionó en el mundo de los mezcales y ahora llega con su bebida ‘Ojo de Tigre’ a Colombia. Según su página web, esta bebida es una mezcla de dos magueyes: Espadín oaxaqueño y Tobalá poblano. “La magia de nuestro mezcal reside en el equilibrio de estos magueyes, dando como resultado un mezcal fresco y delicioso”.

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Con tan solo 4 años de su lanzamiento, ‘Ojo de Tigre’ se ha convertido en la marca no.5 dentro de la categoría a nivel nacional en México, han ganado premios tales como: “Gold Award of Spirits Business Tequila & Mezcal Masters”, medalla de oro por IWSC Awards, platino en los SIP Awards, la medalla de oro World Spirits Competition San Francisco 2022 entre muchos otros.

El actor, Luis Gerardo Méndez habló en el programa 6AM W de Caracol Radio sobre esta nueva faceta en su carrera profesional.

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Sobre ‘Ojo de Tigre’:

“Es una marca que empezamos hace ya como siete años y que empezó un poco como una broma. A mí me buscó hace cerca de diez años un empresario norteamericano que justamente había visto Club de Cuervos y era muy fan de la serie, este empresario me buscó y me dijo, mira yo quiero hacer una marca de mezcal, y me encantaría que tú fueras la imagen…. Yo le dije que mejor no, pero se me quedó la idea en la cabeza, y se lo conté un día a mi manager y me dijo, oye, ¿y por qué no haces tu propia marca de mezcal?”, contó a Caracol Radio.

Recibimiento en Colombia:

“La respuesta en Colombia ha sido increíble, creo que es uno de nuestros mejores mercados, y es algo que me hace muy feliz. Y ahora estamos lanzando la nueva versión del mezcal, que es el mezcal reposado, el que es como un poquito más amarillo, que es un poco más dulce, que recuerda un poco más hacia el sabor del tequila. Es un mezcal que va más como con los pósteres, con las cosas dulces y demás. Estamos muy emocionados de presentar este nuevo bebé ahí en Colombia”.

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