“Fallé en mi pronóstico”: director de crédito público de MinHacienda por tasa de TES superior al 14%

El director de crédito público del Ministerio de Hacienda, Javier Cuéllar, reconoció este jueves que se equivocó al señalar que era imposible que las tasas de endeudamiento del Gobierno fueran del 14%.

Su declaración se da tras la subasta de bonos TES por $ 6 billones, la mayor realizada a la fecha, con una tasa de hasta 14,7%.

“Fallé en mi pronóstico, En ese momento no había una política monetaria tan agresiva ni una sobrerreacción del mercado al salario mínimo”, dijo en respuesta a una pregunta de esta emisora.

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Es decir, afirmó que las tasas del TES están a ese nivel por el cambio de expectativa de la política monetaria, es decir, por las tasas del Banco de la República, que han subido de 9,25% a 11,25% este año.

“Yo no tomo las tasas de los TES (..) los TES están a ese nivel por el cambio de expectativa de la política monetaria” y agregó que se ha corregido la percepción de riesgo del país.

En este sentido, aseveró que la estrategia ha permitido estabilizar el crecimiento de la deuda bruta.

”Si hoy terminara el Gobierno Petro seríamos, en este periodo, los que menos endeudamos al país, porque la estrategia nos ha permitido manejar esto de manera eficiente”, explicó Cuéllar y agregó que “la deuda externa del Gobierno Nacional alcanza su nivel más bajo como porcentaje de la deuda total: 25,1%”.

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Todo esta operación, explicó, es para conseguir dinero para el país. “Como tesorero mi deber es conseguir la plata para que este Estado sigue funcionando y lo hemos hecho de manera efectiva y de optimización”.

Incluso, Cuéllar afirmó que los intereses en dólares serán 24.000 millones a 2062 y antes de la estrategia eran 38.000 millones de dólares, por l que el país se ahorrará 14.000 millones de dólares.

Finalmente, el directivo advirtió que, tras endeudarse en monedas europeas (sustituyendo los dólares), el paso siguiente sería hacerlo en monedas asiáticas.