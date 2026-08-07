Así fue la posesión de Abelardo De la Espriella presidente de Colombia: Primer discurso presidencial
La ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella está programada para iniciar sobre las 3:00 de la tarde con los actos protocolarios previos al juramento constitucional. Le contamos minuto a minuto cómo transcurre la jornada.
Este viernes 7 de agosto, se lleva a cabo en Colombia una nueva jornada de transición presidencial con la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de la República para el periodo 2026-2030.
En esta oportunidad, la ceremonia donde el mandatario electo recibe el mando presidencial marca un hecho inédito en la historia reciente del país, pues el acto principal no se desarrolla en Bogotá, sino en la ciudad de Cali.
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En días pasados, comenzaron a llegar delegaciones internacionales, autoridades nacionales, miembros del Congreso, representantes de las altas cortes, gobernadores, alcaldes e invitados especiales al escenario dispuesto para la ceremonia.
Por este motivo, el evento cuenta con un fuerte dispositivo de seguridad y logístico debido a la presencia de jefes de Estado y otras personalidades extranjeras.
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Siga el minuto a minuto de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella y discurso
La ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella está programada para iniciar sobre las 3:00 de la tarde con los actos protocolarios que ocurren antes del juramento constitucional.
Posteriormente, De la Espriella presentará juramento como presidente de Colombia ante el Congreso de la República y recibirá la banda presidencial, con la que quedará oficialmente investido como jefe de Estado.
Después del juramento, se espera que el nuevo mandatario dé su primer discurso en el cargo y presente los principales lineamientos que definirán su Gobierno en los próximos cuatro años.
A continuación, le contamos minuto a minuto cómo transcurre esta jornada:
7:11 P.M. | El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró que colaborará con Colombia en materia de seguridad con Abelardo de la Espriella
6:51 P.M. | En medio de su discurso en el cantón militar Pichincha, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que respetará la independencia del Banco de la República.
6:28 P.M. | El presidente Abelardo de la Espriella aclaró que recuperar a Ecopetrol será una de sus más importantes tareas
6:27 P.M. | Abelardo de la Espriella reiteró en que gobernará desde las regiones y descartó una reelección
6:16 P.M | Ante las Fuerzas Militares, el presidente Abelardo de la Espriella descartó que Colombia necesite de una Asamblea Nacional Constituyente.
5:46 P.M | El presidente Abelardo de la Espriella hizo un llamado a los votantes que no creyeron en su proyecto político, para que lo conozcan y sepan que serán tenidos en cuenta.
5:31 P.M. | Abelardo de la Espriella da su primer discurso como presidente de Colombia.
5:12 P.M. | El presidente del Senado, Honorio Henríquez, habló de la importancia de recuperar la seguridad en el país.
4:59 P.M | A la posesión del presidente Abelardo de la Espriella asistieron 70 de 103 senadores y 131 de 183 representantes. Entre los ausentes está la bancada del Pacto Histórico.
4:38 P.M. | Honorio Henríquez, presidente del Senado, da su discurso en el marco de la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de la República.
4:36 P.M. | José Manuel Restrepo tomó juramento como vicepresidente ante el Congreso de la República.
4:34 P.M. | A esta hora, la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova de Bogotá realiza un acto de reconocimiento al presidente Abelardo de la Espriella.
4:30 P.M. | Abelardo de la Espriella tomó juramento como presidente de la República ante el Congreso de la República.
4:27 P.M | A esta hora, en la Arena USC de Cali, suena el himno nacional que marca el inicio de la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de la República.
4:22 P.M. | Así fue la llegada del presidente electo, Abelardo de la Espriella, junto a su esposa, Ana Lucía Pineda, y sus hijos, a la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, donde será su posesión presidencial.
4:10 P.M | El presidente de Paraguay, Santiago Peña, habló sobre la alta expectativa que tienen en la relación con Colombia ante la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella.
4:09 P.M | El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ya está, junto a su esposa, en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.
4:07 P.M. | Llegó el presidente de Argentina, Javier Milei, a la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.
3:39 P.M. | Llegan los presidentes del Senado y de la Cámara a la posesión de Abelardo de la Espriella.
3:27 P.M. | Presidente Abelardo de la Espriella se dirige a la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali
2:56 P.M. | Presidente de la Cámara destacó el carácter histórico de la posesión del presidente electo.
2:55 P.M. | El presidente de Chile, José Antonio Kast, confirmó que sostuvo una reunión con el mandatario electo
1:45 P.M. | Los componentes de las FFMM y de la Policía comienzan alistamiento para reconocimiento de tropas por parte de Abelardo de la Espriella como comandante supremo de la Fuerza Pública
1:40 P.M. | Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, se mostró optimista por la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella
1:35 P.M. | Así fue el recibimiento de Abelardo de la Espriella a Daniel Noboa, presidente de Ecuador
1:30 P.M. | Llega Efraín Cepeda a la gala de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella
1:00 P.M. | Se ultiman detalles para la ceremonia de reconocimiento de Abelardo de la Espriella
A esta hora se ultiman los detalles de la ceremonia de reconocimiento de Abelardo de la Espriella: esta será la tarima en donde el presidente electo asumirá como Comandante supremo de las FFMM y de Policía.
12:50 P.M. | La presidente del Consejo Gremial envió su primer mensaje al presidente electo Abelardo de la Espriella
12:20 P.M. | En Bogotá se llevarán a cabo los tradicionales honores militares para la entrega de mando
En el Palacio de Nariño, en Bogotá, se llevarán a cabo los tradicionales honores militares para la entrega de mando por parte del presidente Gustavo Petro.
11:40 A.M. | Se mantiene concentración de simpatizantes del Pacto Histórico en el "Monumento a la Resistencia" en Cali
11:35 A.M. | El rey Felipe VI sostuvo una reunión con Abelardo de la Espriella
11:30 A.M. | Javier Milei y Abelardo de la Espriella se reunieron en Cali
El presidente de Argentina, Javier Milei, sostuvo un encuentro con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante su visita a Cali para asistir a la posesión presidencial.
El mandatario fue recibido en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón por la canciller saliente de Colombia, Rosa Villavicencio, con honores militares de cadetes de la Fuerza Aérea Colombiana.
11:05 A.M. | La Defensoría del Pueblo saludó al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella
11:00 A.M. | El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, ya está en Cali para posesión presidencial de Abelardo de la Espriella
El senador afirmó que EE. UU. está listo para trabajar por el éxito de ambos pueblos.
10:50 A.M. | El presidente de Chile, José Antonio Kast, sostuvo una reunión con Abelardo de La Espriella
Esta es la primera vez que Javier Milei visita Colombia como presidente argentino, pues su mandato coincidió con el de Gustavo Petro, con quien solía enfrentarse en las redes sociales por sus diferencias ideológicas.
10:35 A.M. | Así fue la llegada del presidente electo, Abelardo de la Espriella, al aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón
10:15 A.M. | Presidente de Panamá llegó a Cali para asistir a posesión presidencial de Abelardo de la Espriella
10:10 A.M. | Presidente de la Andi señaló que "hoy se cierra un ciclo y se abre otro"
10:05 A.M. | Simpatizantes del presidente saliente Gustavo Petro, se concentran a esta hora en el Monumento a la Resistencia en Cali
10:00 a.m. | El presidente de Chile, José Antonio Kast, se reunió con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella
Ambos destacaron una nueva etapa en la relación bilateral y coincidieron en fortalecer la cooperación en seguridad, comercio y defensa de la democracia en la región.
Vieira también fue el encargado de representar a Brasil en la toma de posesión de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, a finales de julio en Lima, cita a la que el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tampoco acudió.
8:50 A.M. | Daniel Noboa, presidente de Ecuador, llegó a Cali para posesión presidencial de Abelardo de la Espriella
El rey recorrió la alfombra roja en compañía de la canciller colombiana, seguido por el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares.
8:45 A.M. | Así fue la llegada del presidente electo Abelardo de La Espriella al centro de Cali
8:35 a.m. | Carlos Espá. canciller de Perú, llegó a Cali para asistir a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella
8:20 A.M. | El senador estadounidense Bernie Moreno felicitó a Abelardo de la Espriella por su posesión como presidente de Colombia
8:15 A.M. | El expresidente Álvaro Uribe publicó un mensaje en el que le desea éxitos al nuevo gobierno
A pocas horas de la posesión de Abelardo de La Espriella, el expresidente Álvaro Uribe publicó un mensaje en el que le desea éxitos al nuevo gobierno. El exmandatario no asistirá a los actos protocolarios en Cali.
7:40 A.M. | El rey Felipe VI llegó a Cali para posesión presidencial de Abelardo de la Espriella
7:30 A.M. | Álvaro Uribe Vélez envió mensaje al presidente electo Abelardo de la Espriella
El presidente de la FIFA llegó a Cali junto al presidente de la Conmebol, en medio del escándalo por su propuesta fallida de privatizar parte del Mundial.
5:47 A.M. | Gianni Infantino, presidente de la FIFA llegó a Colombia para posesión de Abelardo de la Espriella
Gianni Infantino, presidente de la FIFA llegó a Colombia. Fue recibido por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún. Según la federación, Infantino acompañará el acto oficial de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali.
3:15 A.M. | Abelardo de la Espriella se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, antes de la posesión presidencial
12:25 A.M. | Alejandro Eder, alcalde de Cali, calificó como un honor recibir a las delegaciones de todo el mundo para la posesión presidencial
Una delegación de Estados Unidos, encabezada por el fiscal general interino, Todd Blanche, llegó la noche de este jueves a Cali, principal ciudad del suroeste de Colombia, donde el viernes se celebrará la investidura del presidente electo del país, Abelardo de la Espriella.
¿Dónde ver la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella EN VIVO?
El Sistema de Medios Público (RTVC) no estará a cargo de la producción de la señal oficial de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. Esta responsabilidad fue asignada a Estudios RCN, según confirmó el equipo de comunicaciones del presidente electo.
Además, Caracol Radio contará con la información oficial minuto a minuto a través de su señal radial y de sus plataformas digitales, acompañados por:
- Roberto Pombo - Director editorial de Prisa Media.
- Marcela Puentes- Periodista de Caracol Radio.
- Orlando Villar - Director del área de Servicio Informativo.
- Juan Diego Alvira - Director del Noticiero del Mediodía.
Los usuarios podrán conocer los detalles de la llegada de las delegaciones, el desarrollo de los actos protocolarios, el juramento presidencial y el primer discurso del nuevo mandatario.
La transmisión también incluirá el análisis de expertos sobre los principales anuncios del nuevo Gobierno y las reacciones que genere el inicio del mandato de Abelardo de la Espriella, quien gobernará Colombia durante el periodo 2026 - 2030.
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