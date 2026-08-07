Así fue la posesión de Abelardo De la Espriella presidente de Colombia: Primer discurso presidencial

Este viernes 7 de agosto, se lleva a cabo en Colombia una nueva jornada de transición presidencial con la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de la República para el periodo 2026-2030.

En esta oportunidad, la ceremonia donde el mandatario electo recibe el mando presidencial marca un hecho inédito en la historia reciente del país, pues el acto principal no se desarrolla en Bogotá, sino en la ciudad de Cali.

En días pasados, comenzaron a llegar delegaciones internacionales, autoridades nacionales, miembros del Congreso, representantes de las altas cortes, gobernadores, alcaldes e invitados especiales al escenario dispuesto para la ceremonia.

Por este motivo, el evento cuenta con un fuerte dispositivo de seguridad y logístico debido a la presencia de jefes de Estado y otras personalidades extranjeras.

Siga el minuto a minuto de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella y discurso

La ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella está programada para iniciar sobre las 3:00 de la tarde con los actos protocolarios que ocurren antes del juramento constitucional.

Posteriormente, De la Espriella presentará juramento como presidente de Colombia ante el Congreso de la República y recibirá la banda presidencial, con la que quedará oficialmente investido como jefe de Estado.

Después del juramento, se espera que el nuevo mandatario dé su primer discurso en el cargo y presente los principales lineamientos que definirán su Gobierno en los próximos cuatro años.

A continuación, le contamos minuto a minuto cómo transcurre esta jornada:

¿Dónde ver la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella EN VIVO?

El Sistema de Medios Público (RTVC) no estará a cargo de la producción de la señal oficial de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. Esta responsabilidad fue asignada a Estudios RCN, según confirmó el equipo de comunicaciones del presidente electo.

Además, Caracol Radio contará con la información oficial minuto a minuto a través de su señal radial y de sus plataformas digitales, acompañados por:

Roberto Pombo - Director editorial de Prisa Media.

Director editorial de Prisa Media. Marcela Puentes- Periodista de Caracol Radio.

Periodista de Caracol Radio. Orlando Villar - Director del área de Servicio Informativo.

Director del área de Servicio Informativo. Juan Diego Alvira - Director del Noticiero del Mediodía.

Los usuarios podrán conocer los detalles de la llegada de las delegaciones, el desarrollo de los actos protocolarios, el juramento presidencial y el primer discurso del nuevo mandatario.

La transmisión también incluirá el análisis de expertos sobre los principales anuncios del nuevo Gobierno y las reacciones que genere el inicio del mandato de Abelardo de la Espriella, quien gobernará Colombia durante el periodo 2026 - 2030.

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