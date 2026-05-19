Contraloría notificó al MinHacienda de observación disciplinaria por manejo de deuda: esta la razón

Caracol Radio conoció que la Contraloría General le notificó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, una observación con incidencia disciplinaria por el manejo de la deuda.

El ente de control alertó por el manejo de la deuda en Colombia señalando que la última subasta se realizó con tasas “significativamente superiores a la registrada en la subasta anterior”, lo que refleja “un deterioro en las condiciones de financiamiento de Gobierno Nacional”.

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