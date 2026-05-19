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19 may 2026 Actualizado 12:20

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Economía

Contraloría notificó al MinHacienda de observación disciplinaria por manejo de deuda: esta la razón

Contraloría y Germán Ávila. Fotos: (Colprensa/Germán Enciso) / (Colprensa - Lina Gasca)

Contraloría y Germán Ávila. Fotos: (Colprensa/Germán Enciso) / (Colprensa - Lina Gasca)

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Caracol Radio conoció que la Contraloría General le notificó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, una observación con incidencia disciplinaria por el manejo de la deuda.

El ente de control alertó por el manejo de la deuda en Colombia señalando que la última subasta se realizó con tasas “significativamente superiores a la registrada en la subasta anterior”, lo que refleja “un deterioro en las condiciones de financiamiento de Gobierno Nacional”.

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Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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