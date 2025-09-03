La nueva reforma tributaria también toca a los asalariados: Representante Óscar Darío Pérez

Óscar Darío Pérez, haciendo referencia al IVA plurifásico para gaseosas y cervezas, expuso que esta medida irá acompañado con un mecanismo de tributación simple para los tenderos. Foto: Colprensa

Esta semana el Gobierno nacional presentó en el Congreso de la República el proyecto de reforma tributaria que pretender recaudar $26.3 billones, con el fin de cubrir el déficit presupuestal y asegurar la viabilidad fiscal del presupuesto presentado, equivalente a un 4.7% del total del presupuesto para el próximo año.

El representante a la cámara, Óscar Darío Pérez, habló en #6AM, sobre esta reforma e hizo un análisis de lo que podría pasar a futuro: “Yo creo que naufraga, pero en política todas las cosas pueden pasar, el ministro de Hacienda (Germán Ávila) está muy optimista” indicó Pérez

En cuánto al tema de financiamiento, el representante aseguró que es un nombre “pomposo” para decir que sin la reforma no habrá presupuesto para la Nación.

¿Qué se puede rescatar?

Entre los temas que se pueden rescatar de este articulado se destacó que el país sí requiere una reforma tributaria estructural, pero que no es esta: “Es más rescatable otro proyecto que hay en el Congreso de la República que se llama Ley de beneficios tributarios, presentada por un representante a la Cámara, en donde buscan recaudar de la cartera vencida que tiene la DIAN, los municipios, que tienen los departamentos”

Pérez también hace énfasis que en los 92 artículos que tiene esta reforma lo que se hace es generar un criterio tributario altísimo “Yo no le veo nada que se pueda rescatar”, concluyó.

Frente a la pregunta de ¿Cuál es el objetivo del Gobierno al presentar esta reforma?, el representante indicó que en muchas ocasiones se presentan con el fin de que sean negadas y luego asegurar que “no los están dejando gobernar” y agregó: “Este es un gobierno especializado en echarle la culpa a los demás, todo es responsabilidad de los demás, de Duque, de Uribe, del sector privado y no asumen la responsabilidad”

El representante indicó que una de las opciones de esta reforma tributaria es que el Gobierno quiera que sea negada por parte del Congreso, para posteriormente aprobarla por decreto como sucedió el año anterior, “Ese gusto no se lo vamos a dar”, afirmó.

¿Qué pasará con los asalariados?

Aunque el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha indicado en varias ocasiones que esta reforma toca es a los ricos, Pérez lo contradice e indica que también se afecta a la clase media y de a pie: “Los toca con las ganancias ocasionales y el IVA a varias actividades como el consumo de cervezas, esto en general toca a todo el mundo, no es tan selectiva como dicen”

Cabe recordar que varios de los puntos que han sido polémicos de esta ley incluyen los impuestos a bebidas alcohólicas como cervezas, whisky, ron, cigarrillos y sus derivados y también un impuesto del 19% a las boletas para conciertos, entretenimiento, cine e incluso entradas para partidos de fútbol, lo que ha generado gran inconformidad.