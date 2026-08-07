Jefe de finanzas del Clan del Golfo ofreció $500 millones a teniente para evitar su captura. Foto suministrada

“La reacción de este sujeto es ofrecer la suma de 500 millones de pesos a la oficial para que no procedan con la captura”. Así relató el coronel Stik Amaral, comandante del Gaula Militar, el momento en que un señalado jefe de finanzas del Clan del Golfo intentó sobornar a una teniente del Ejército durante un procedimiento en Zaragoza, Antioquia.

La operación fue desarrollada por el Gaula Bajo Cauca, adscrito a la Brigada 11 del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional. De acuerdo con el oficial, cuando la teniente entró en contacto con el hombre y este advirtió que sería capturado, le ofreció los $500 millones para que lo dejara escapar.

“Gracias al entrenamiento de nuestra oficial, de nuestro Gaula, de nuestro Ejército, a sus principios y sus valores, destacamos que ella procede con la captura”, explicó Amaral.

Tras rechazar el soborno, la teniente continuó con el procedimiento y las autoridades encontraron en poder del señalado cabecilla más de $1.000 millones en efectivo, además de armas y otros elementos.

“Se logra la captura del sujeto, cabecilla de finanzas, la incautación de más de mil millones de pesos que ese sujeto tenía, armas y demás material que son puestos a disposición”, agregó el comandante del Gaula Militar.

Según Amaral, los más de $1.000 millones incautados tendrían origen en los cobros extorsivos realizados por la estructura criminal en esa zona de Antioquia.

“Ese dinero es producto de la extorsión que realiza esa subestructura en el sector de Zaragoza a los diferentes comerciantes, campesinos y pobladores de esta región del departamento de Antioquia”, afirmó.

El coronel confirmó además que el ofrecimiento de los $500 millones tendrá consecuencias dentro del proceso judicial contra el capturado. “También se suman los delitos, intentos de soborno contra un funcionario público”, señaló.

Finalmente, Amaral destacó la actuación de la teniente y aseguró que la preparación de los integrantes del Ejército hace énfasis en impedir que sean corrompidos por organizaciones criminales: “Día a día vivimos haciendo ahínco en los principios y valores de todos los hombres que integran nuestras Fuerzas Militares, de no dejarse corromper, como lo vemos acá, por una suma de dinero que puede ser considerable”.

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