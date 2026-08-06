Represa para llevar agua a La Guajira quedó en ‘elefante blanco’ pese a promesa de Petro

Andreina García, gerente del Plan Departamental del Agua para La Guajira, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre una represa que iba a ser inaugurada por el Gobierno Nacional, pero la obra no se terminó y costó 40.000 millones de pesos.

“Esta represa del río Ranchería tiene 16 años construida, fue un convenio del año 2001, se terminó en el 2016 y están en custodia para su operación. Nosotros tenemos en un embalse en La Guajira el 70% de agua que puede tener Chingaza para Bogotá”, mencionó.

No obstante, mencionó que la obra que se construyó fue declarada por la Contraloría como un ‘elefante blanco’ porque no se construyó la segunda etapa, que se debía centrar en construir el acueducto regional y los distritos de riego que le competían a la Agencia de Desarrollo Rural.

Incluso, recordó que una de las grandes propuestas de campaña del presidente Gustavo Petro era que le iba a dar agua a La Guajira con la represa Ranchería, algo que “no fue real y no se hizo”.

“Desde la Gobernación de La Guajira tuvimos el apoyo para que este proyecto se hiciera realidad. Nosotros contratamos los proyectos para llevar agua potable a los corregimientos, obras que estamos ejecutando”, indicó.

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