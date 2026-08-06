Valerie Domínguez protagoniza ‘La mujer prohibida’, la versión libre de Anna Karenina en Netflix

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La actriz y modelo Valeria Domínguez regresa a las pantallas con el papel protagónico de ‘La mujer prohibida’, una telenovela dramática con una historia de pasión, política y secretos.

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La versión libre del clásico literario Anna Karenina

Protagonizada también por David Palacio y Rodrigo Candamil, se estrenó el pasado 29 de julio en Netflix. Es una adaptación libre e inspirada en el clásico literario Anna Karenina de León Tolstói.

La trama gira en torno a la “doctora Karen”, una mujer atrapada en un amor prohibido. Está casada con un candidato presidencial de Colombia que busca proyectar la imagen de un hogar perfecto y tradicional y a la vez mantiene una relación tormentosa con Víctor.

En entrevista con 6AM W y Julio Sánchez Cristo, Domínguez explicó que, a diferencia de los melodramas tradicionales, su personaje no es la “típica víctima sufrida”: “Este protagónico tiene su carácter, tiene su personalidad, es una mujer que rompe con la sociedad”.

“Tiene mucho de mí al final del día”,

La actriz reveló sentirse muy identificada con su personaje frente a las imposiciones sociales: “Realmente tiene mucho de mí al final del día”, señaló Domínguez, cuestionando las normas tradicionales sobre la edad para casarse o tener hijos. “Yo me casé a los 40, no a los 20. Tuve mi hijo a los 40 y pasando... y la verdad, así como el orden que lo he hecho, lo he hecho feliz”.

Entre los mayores retos de esta producción, Domínguez señaló que fue controlar su acento costeño y la velocidad al hablar. “Cambiar la velocidad de sus palabras y adoptar un tono mucho más pausado y tranquilo para dar vida a la doctora Karen”.

Domínguez también se refirió al entorno familiar detrás de la serie, con la participación de su esposo, Juan David Echeverry, conocido como ‘El Pollo’ Echeverry, “realizando unas fotos falsas de estilo paparazzi que simulaban un chantaje”.

Escuche la entrevista completa en 6AM W:

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