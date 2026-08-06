Tom Rahill rompe record de 96 pitones capturadas en 10 días: “Es una terapia para exmilitares”

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En 6AM W de Caracol Radio estuvo Tom Rahill, fundador de Swamp Apes, de Caracol Radio, una organización integrada por veteranos de guerra en Estados Unidos. Explicó que la captura de pitones invasoras en los Everglades, al sur de Florida, no solo busca proteger el ecosistema, sino que también se ha convertido en una herramienta para apoyar a exmilitares que enfrentan las secuelas del servicio.

Rahill, quien ostenta el récord de 96 pitones capturadas en los Everglades, aseguró que ha atrapado más de mil serpientes a lo largo de su trayectoria y que cada captura sigue siendo una experiencia especial.

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El fundador de Swamp Apes explicó que nunca ha sentido miedo por las serpientes. Incluso contó que su esposa, originaria de Haití, utiliza una expresión para describir a personas como él: alguien que simplemente “acepta el peligro”.

“Mi misión principal es ayudar a los veteranos de la milicia a superar cualquier desafío que tengan después de su servicio”, afirmó.

Para unirse a una de estas jornadas, Rahill explicó que la prioridad es garantizar la seguridad de todos los participantes.

Por ello, recomendó utilizar botas resistentes, camisa de manga larga, pantalón grueso, guantes, sombrero para protegerse del sol y mantenerse constantemente hidratado con agua y electrolitos.

Además, indicó que cada participante lleva un palo para desplazarse con seguridad en el entorno natural de los Everglades y enfrentar las condiciones del terreno.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: