Tras 6 meses de la emergencia por inundaciones, Caracol Radio acompaña a las comunidades en Montería

Seis mes después de la emergencia por las inundaciones, Caracol Radio acompaña a las comunidades en Montería

Seis meses después de la emergencia generada por las inundaciones en Córdoba, Caracol Radio sigue acompañando a las comunidades. El pasado mes de febrero, la zona urbana de Montería se inundó en varios sectores de la margen izquierda de la ciudad, uno de los más afectados fue la urbanización Vallejo, donde este medio hizo un recorrido en canoa.

Durante este 6 de agosto, Caracol Radio volvió al sitio de la emergencia, donde las comunidades siguen insistiendo en apoyo por parte del Gobierno Nacional para superar la tragedia que dejó a más de 200.000 personas damnificadas.

“En estos 6 meses se ha avanzado en la recuperación de los 14 barrios afectados en el occidente de Montería, pero no ha sido suficiente porque no se ha contado con el apoyo del Gobierno Nacional. Esperamos que haya articulación entre la UNGRD, Ministerio de Vivienda, Departamento de Prosperidad Social y los alcaldes para lograr una recuperación total”, expresó Carlos del Toro, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la urbanización Vallejo.

Uno de los sectores más golpeados es vivienda. Según la administración departamental, en Córdoba habría un registro de 12.000 viviendas entre averiadas y destruidas, de las cuales solo podría intervenir el 10% por falta de recursos.

Tras lo expuesto, las autoridades departamentales hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que destine recursos a esta sección del país y la población damnificada retorne a sus hogares en condiciones seguras.

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