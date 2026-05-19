Gobierno bajaría deuda en $100 billones, ¿pero se endeuda más caro? Responde Cuéllar, de MinHacienda

Javier Cuéllar, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, quien encabeza las operaciones de deuda pública del país, habló en 6 AM W sobre los duros cuestionamientos de la Contraloría y otros sectores sobre la deuda por 6 billones a tasas de casi el 15%.

Y es que hay quienes piensan que estamos tapando un hueco con otro hueco, tomando una deuda a una tasa muy alta, en medio de un bajo crecimiento del país.

“La teoría dice que la deuda es sostenible en el largo plazo si la tasa del costo nominal de la deuda está en equilibrio con la tasa de crecimiento nominal de la economía”, aseveró.

Su argumento es que la economía creció, en términos nominales (incluyendo la inflación), el año pasado, en el 2025, a un 8.2 %. ¿Dónde está el costo promedio ponderado de toda la deuda pública? En el 2025, con corte a diciembre del año pasado, ese costo nominal está en el 8 %, quiere decir que se encuentra en equilibrio así como se ha encontrado en equilibrio en los últimos años.

“El costo de la deuda está en equilibrio en este momento con respecto al crecimiento nominal de la economía, el costo de la deuda hoy es 8 %”, agregó.

¿Cómo se determina la tasa de un bono global o TES? Al respecto, afirmó que el bono TES, de 10 años está al 13.8 %. “La tasa de política monetaria (tasa del Banco de la República) es uno de los principales factores que inciden en el cálculo de la curva rendimientos de TES (...) especialmente del intercambio de derechos y obligaciones sobre la tasa índice de referencia del Banco de la República, que nos permite a los técnicos calcular qué es lo que está diciendo el mercado, cuál es el nivel que está diciendo el mercado que van a estar las tasas de política monetaria en un año”.

En la medida que las tasas de los TES suban, afirmó, y que se hagan más caros, “es mucho más rentable desde el punto de vista del costo más óptimo empezar a sobreponderar el endeudamiento externo porque tiene una menor tasa”.

“La sostenibilidad de la deuda hoy no está en peligro”, remató Cuéllar pues el costo promedio de la deuda colombiana, tanto la interna como la externa, está cercana al 8 %, que ese es el crecimiento nominal de la economía que estamos viendo en los últimos trimestres.

¿Por qué las alertas de la Contraloría?

La Contraloría afirmó este martes que la última subasta se realizó por $ 6 billones de pesos con tasas “significativamente superiores a la registrada en la subasta anterior”, refleja “un deterioro en las condiciones de financiamiento del Gobierno Nacional”.

Por eso dice que de mantenerse la adjudicación de deuda a las tasas de interés actualmente registradas podría verse comprometido el cumplimiento de la meta de déficit fiscal para 2026.

Al respecto, afirmó que “por primera vez en la historia de Colombia, el saldo de los bonos globales en dólares y euros, es decir, la deuda externa asociada a bonos, por primera vez tiene una disminución en el 2026”.

A ello argumentó que “a través de la estrategia de endeudamiento del gobierno nacional, pudimos disminuir la deuda en 10.000 millones de dólares”.

Esto, dice, le ahorrará al país de “18.000 millones de dólares en intereses que ya no se le van a pagar a los inversionistas internacionales”.

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En conclusión, aseveró que redujeron el saldo de la deuda y también hicieron lo mismo con el pago futuro de los intereses en dólares que todos los colombianos tenemos que pagar.

Las cifras de otros Gobiernos

Afirmó que la deuda bruta en otros Gobiernos quedó en:

Gobierno Santos 1 : se incrementó en un 38.6 %.

: se incrementó en un 38.6 %. En el gobierno Santos 2 : se incrementó en un 71 %.

: se incrementó en un 71 %. En el gobierno Duque: se incrementó en un 76.97 %.

En lo corrido del gobierno Petro la hemos incrementado en un 44.9 %, pero con la buena noticia que se estabilizó en el último año. La deuda desde abril del año pasado a la fecha solo se ha incrementado en un 6 %.

“El ritmo de crecimiento se ralentizó, esa curva que venía creciendo se aplanó y hoy tenemos una deuda mucho más sostenible”, remató.