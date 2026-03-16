MinHacienda está cancelando operación en francos suizos: espera bajar la deuda en $100 billones

Caracol Radio conoció en primicia que el Gobierno está cancelando la operación de la deuda que adquirió el país el año pasado por alrededor de 10.000 millones de dólares. El jueves pasado canceló el 10%, este lunes va a cancelar otro 10% y en las próximas semanas terminará con la totalidad.

Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que esto va a traer utilidades para el Gobierno, y el saldo será a favor de la deuda pública.

Con esto, la deuda bajaría este martes en 18 billones de pesos y en las próximas semanas, tras completar la operación, la deuda bruta se vería disminuida en $ 100 billones de pesos.

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Estas cuentas se verán con claridad en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

¿En qué consiste esa operación?

El gobierno obtuvo un préstamo a un año en francos suizos por un monto equivalente a USD $9.300 millones y una tasa de interés de 1,5%, para lo cual entregó como colateral una canasta compuesta por TCOs, TES, bonos globales (yankees) y Tesoros americanos.

En su momento, Corficolombiana explicó que “más que los riesgos financieros de esta operación (depreciación del peso frente al franco suizo, riesgo de refinanciación en 2026), lo que nos preocupa es que está desviando la atención de lo fundamental: la necesidad de un ajuste fiscal estructural”.