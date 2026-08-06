Qué subsidios recibe el puntaje C01 en la nueva clasificación RUI: Beneficios y lo que debe saber. Getty Images

A partir del pasado primero de agosto de 2026, el Registro Universal de Ingresos (RUI) pasó a ser el único instrumento de focalización, diseñado para obtener un reporte más cercano a la realidad sobre los ingresos que generan cada uno de los integrantes de los hogares en Colombia.

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Esta nueva herramienta consolida datos de más de 40 entidades, incluyendo la Registraduría, DIAN, PILA y ministerios, reemplazando la función que recaía antes directamente sobre la encuesta del Sisbén.

Planeación Social (DNP) aclaró que la entrada en funcionamiento del RUI no significa que el Sisbén deje de existir de forma inmediata, puesto que seguirá siendo una de las fuentes de información que este acoge. Asimismo, aunque se mantienen los puntajes (grupos y subgrupos) que ya existían en el Sisbén, con los nuevos datos del RUI podrían presentarse cambios.

¿Qué puntajes aparecen en el RUI 2026?

El RUI mantiene los subgrupos o puntajes establecidos en el Sisbén IV, según confirmó el DNP. Sin embargo, al cambiar el cómputo de la información con nuevos datos, los puntajes podrían sufrir variaciones.

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En todo caso, la clasificación establecida es la siguiente:

Grupo A (A1-A5): Pobreza extrema, hogares con menor capacidad de generar ingresos. Pueden estar cerca de la línea de pobreza extrema del DANE, establecida en $236.580.

Pobreza extrema, hogares con menor capacidad de generar ingresos. Pueden estar cerca de la línea de pobreza extrema del DANE, establecida en $236.580. Grupo B (B1-B7): Pobreza moderada, con mayor capacidad de ingresos que el grupo A. Podría estar entre la línea de pobreza extrema y la de pobreza monetaria ($236.580 a $482.041).

Pobreza moderada, con mayor capacidad de ingresos que el grupo A. Podría estar entre la línea de pobreza extrema y la de pobreza monetaria ($236.580 a $482.041). Grupo C (C1-C18): Vulnerabilidad, hogares en riesgo de caer en condiciones de pobreza. Por encima de la línea de pobreza monetaria, pero sensible ante necesidades económicas.

Vulnerabilidad, hogares en riesgo de caer en condiciones de pobreza. Por encima de la línea de pobreza monetaria, pero sensible ante necesidades económicas. Grupo D (D1-D21): Ni pobre, ni vulnerable. Hogares con mayor capacidad de generar ingresos.

Puntaje C01 en el RUI: ¿Qué beneficios tiene?

El DNP señala que las personas que están en el subgrupo C01 del Sisbén son aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, lo que implica el riesgo de que el hogar pueda caer en la línea de pobreza monetaria si sus integrantes afrontan dificultades económicas.

Así como ocurre actualmente con el nuevo RUI, el Sisbén tampoco asigna directamente subsidios, puesto que estos dependen del esquema de priorización y los recursos que tengan las entidades que administran estos programas, como lo hace, por ejemplo, Prosperidad Social (DPS).

En ese orden de ideas, las personas con puntaje C01 en el RUI, siguiendo los parámetros actuales que tienen algunos programas, pueden aplicar a programas como:

Colombia Mayor: El programa del DPS para adultos mayores aplica para los grupos A, B y hasta el subgrupo C01.

El programa del DPS para adultos mayores aplica para los grupos A, B y hasta el subgrupo C01. Mi Casa Ya: El subsidio familiar de vivienda nueva del Ministerio de Vivienda aplica para hogares con clasificaciones entre A1 y D20 en el Sisbén. Los hogares en el subgrupo C01 entran actualmente en el rango con el subsidio más alto (A1-C8).

El subsidio familiar de vivienda nueva del Ministerio de Vivienda aplica para hogares con clasificaciones entre A1 y D20 en el Sisbén. Los hogares en el subgrupo C01 entran actualmente en el rango con el subsidio más alto (A1-C8). Renta Joven: El programa para jóvenes bachilleres y estudiantes universitarios de Prosperidad Social incluye los Grupos A, B y C.

Cabe anotar también que en el régimen subsidiado los grupos A, B y C tienen acceso a servicio de salud sin contribución solidaria a través de la entidad territorial o de las EPS que funcionan en este régimen.

Adicionalmente, otros programas de índole territorial o administrados por otras entidades, como las cajas de compensación, tienen diferentes requisitos y términos de participación, por lo que es conveniente que las personas con esta clasificación consulten las condiciones para acceder a este tipo de ayudas.

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¿Cómo consultar el puntaje en el RUI?

El Registro Universal de Ingresos, RUI, se encuentra alojado en el portal Ventanilla Social de Planeación Nacional, por lo cual, para acceder a sus datos, deberá seguir estos pasos:

Ingresar al portal Ventanilla Social del DNP: https://ventanillasocial.dnp.gov.co/ Seleccione “Consulta RUI” en las opciones de la parte superior de la página. Escoja el tipo de documento e ingrese el número del mismo. Haga clic en “Consultar”. Verifique los datos de su hogar y clasificación. Seleccione “Imprimir” para guardar en formato PDF o imprimir directamente.

Esta pantalla le mostrará su clasificación directamente, pero si desea conocer la información detallada de la ficha del hogar, deberá registrarse como ciudadano, en caso de no tener cuenta. Para ello:

Seleccione en la parte superior derecha de Ventanilla Social “Ingresar como ciudadano”. Escoja la opción “Regístrate” y siga el proceso que indica la plataforma ingresando sus datos personales y validando el correo electrónico.

¿Qué hacer si cambia el puntaje del Sisbén en el RUI?

Las entidades públicas y particulares que ejercen funciones públicas deberán transitar al RUI como elemento de focalización desde el primero de agosto. Sin embargo, tendrán hasta un año para concretar este proceso y adaptarse metodológicamente al nuevo sistema.

Esto implica que los beneficiarios de programas sociales que ya estaban identificados a partir del Sisbén al 31 de julio mantendrán la clasificación y los beneficios en un periodo de transición sin modificaciones, que va hasta el 31 de octubre de 2026.

Las personas que registren cambios en la clasificación obtenida en el RUI, según señaló el DNP, podrán consultar y solicitar la corrección de los datos en la Ventanilla Social, que funciona en las diferentes entidades territoriales del país.