Murió Sammy Marrero, legendaria voz de La Selecta y referente de la salsa puertorriqueña

El cantante puertorriqueño Sammy Marrero, histórica voz de la orquesta salsera La Selecta, murió este domingo a los 84 años.

La noticia fue confirmada por su hija, Jennissa Marrero Morales, quien compartió un mensaje en su red social Facebook, para despedir al artista y agradecer las muestras de apoyo de sus seguidores.

“Papi fue mucho más que un gran cantante y una voz querida por el público; fue un ser humano excepcional, un padre amoroso, abuelo, familiar y amigo inolvidable”, escribió su hija al anunciar el fallecimiento del intérprete.

Hasta el momento, la familia no ha confirmado la causa exacta de la muerte. Sin embargo, en meses recientes, se había mencionado que su estado de salud era delicado.

¿Quién fue Sammy Marrero?

Nació el 16 de febrero de 1942 en el barrio El Cerro, en Coamo, al sur de Puerto Rico. Tiempo después se trasladó con su familia a Bayamón, municipio donde creció y comenzó a desarrollar su vínculo con la música.

Marrero estuvo durante cerca de 44 años al frente de La Selecta, la emblemática agrupación dirigida por el músico y compositor Raphy Leavitt. Su voz se convirtió en uno de los sellos más reconocibles de la salsa puertorriqueña y acompañó a miles de fanáticos en América Latina, Estados Unidos y el Caribe.

La Selecta fue una de las orquestas más influyentes de la salsa en las décadas de 1970 y 1980, Marrero ayudó a consolidar ese legado con interpretaciones como “Jíbaro Soy”, “Payaso”, “La Cuna Blanca”, “El Buen Pastor” y “Mi Barrio”.

Tras la muerte de Raphy Leavitt en 2015, el cantante continuó ligado a la música. Armando Haddock y Edgard Nevárez impulsaron una nueva etapa de la agrupación para que Marrero siguiera presentándose ante el público y mantuviera viva la historia de La Selecta.

Reacciones ante su fallecimiento

El alcalde de Coamo, Juan Carlos García, lamentó la partida del artista y aseguró que la isla pierde a “una de las voces más extraordinarias y orgullo de nuestro pueblo”.

“Su talento, carisma y legado musical permanecerán por siempre en el corazón de nuestra gente y de todos los amantes de la salsa. Sammy llevó el nombre de Coamo con orgullo dentro y fuera de Puerto Rico, dejando una huella imborrable en nuestra cultura y en varias generaciones que disfrutaron de su música”, escribió García en sus redes.

Más allá de los escenarios, quienes compartieron con él lo recuerdan por su cercanía con el público y por mantenerse activo durante décadas en la salsa, incluso cuando el género atravesó cambios y nuevas tendencias musicales.