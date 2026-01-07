Gobierno inicia programa de financiamiento 2026 con emisiones de deuda TES a corto y largo plazo

ECONOMÍA

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio inicio al programa de financiamiento del Gobierno Nacional para 2026 con la colocación de Títulos de Tesorería (TES) en el mercado local, tanto a corto como a largo plazo.

En el corto plazo

En el frente de corto plazo, la Nación emitió 250 mil millones de pesos en Títulos de Tesorería a Corto Plazo (TCO) con vencimiento el 15 de diciembre de 2026.

La subasta recibió intenciones de compra por 752 mil millones de pesos en valor nominal, equivalentes a 0,8 veces el monto ofrecido, y la tasa de interés de corte se ubicó en 11,49 por ciento.

En el largo plazo

En cuanto al largo plazo, el Gobierno inició la colocación de TES denominados en UVR, es decir, títulos ajustados a la inflación, con vencimientos a cinco, quince, veintinueve y treinta y seis años, correspondientes a 2031, 2041, 2055 y 2062.

Esta operación registró una alta demanda, con intenciones de compra por 1,9 billones de pesos, lo que representó 6,2 veces el monto inicialmente ofrecido y permitió activar las cláusulas de sobre adjudicación del 50 por ciento.

Las tasas de interés de corte fueron de 6,341 por ciento para los TES 2031, 6,450 por ciento para los TES 2041, 6,428 por ciento para los TES 2055 y 6,350 por ciento para los TES 2062.

Con estas operaciones, el Ministerio de Hacienda busca asegurar recursos para atender las necesidades de financiamiento del Estado, mejorar el perfil de la deuda pública y fortalecer la confianza de los inversionistas en la economía colombiana.